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【人生勝利組】袁偉豪外父賣樓賺3700萬　張寶兒父親擁至少3億物業

娛樂 16:15 2021/05/11

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袁偉豪張寶兒本身亦擁有清水灣物業。

張寶兒商人父親張煌煌，今日有報導指張父以4800萬沽出持有的禮頓山單位，帳面獲利3,700萬元，在禮頓山曾持有4個物業的張父，據知現時仍持有屋苑兩個大單位。

今日有報導指，禮頓山一個實用面積1,087呎單位，近日以4,800萬成功放售，成交呎價約44,158元。

資料顯示，原業主以公司名登記，該公司董事包括張煌煌等人，與張寶兒父親同名。

去年結婚。

張父在禮頓山曾先後持有至少4個單位，估計至少值3億，均在2002年至2005年期間在樓市低位購入，於07年曾售出一個單位，今次再沽出另一物業後，現時仍持有兩個單位。

張父本身經營內衣生意起家，張寶兒亦是圈中的隱形富家女，胞妹張寶欣亦是TVB藝員。寶兒本身是高材生，會考有25分，在英國高考課程亦有「2A*1A」的優異成績，後畢業於倫敦大學學院的人文地理系及賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理遙距課程。

她於2016年參加《香港小姐競選》奪「友誼小姐」獎項入行，自於袁偉豪拍拖後便漸為人知，她又於節目《學是學非》中任是非精，主力做主持，甚少參與劇集演出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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