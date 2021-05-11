【新冠疫苗】港大招募300名健康中學生接種疫苗　9名學生已接種1成現輕微副作用

▲ 問及本港會否跟隨美國下調接種年齡組別，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示會慢慢跟進。（經濟日報資料圖片）

港大醫學院早前展開青少年新冠疫苗接種研究，預計招募300名健康中學生接種復必泰或科興疫苗，上周六(8日)已為9名學生、17名家長接種；當中有1成學生接種出現輕微副作用，包括肌肉痠痛或針口疼痛等，均於接種後1、2日消退。

負責是次研究的港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，近日陸續接獲參與計劃的查詢，至今已約30、40人預約接種復必泰，及4至6人預約接種科興疫苗，接下來的星期六亦安排約20人到鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心接種。

他坦言，招募參加者有難度，家長亦感擔心，惟美國食品藥品監督管理局(FDA)批准復必泰疫苗用於12歲至15歲青少年，加上海外已開展為2歲至11歲小童接種新冠疫苗的研究，相信可成「外邊助力」，予本港家長放心。

美國食品藥品監督管理局批准復必泰疫苗用於12歲至15歲青少年，美國疾控中心（CDC）轄下的疫苗接種諮詢委員會亦將開會落實有關建議。問及本港會否跟隨下調接種年齡組別，身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，會慢慢跟進有關情況。

港大團隊預計如到7月的初步結果理想，將建議當局於8月底、下學年開學前將接種年齡門檻降低至11歲。劉宇隆稱，臨床不少兒科病人亦有意接種疫苗，如研究於下月獲得初步數據，或可為兒科病人接種新冠疫苗。

是次研究需招募300名11至16歲青年及其父母參與，參與者可自行選擇接種的新冠疫苗，亦會有醫生追加接種後的反應及免疫反應，有意參加者可聯絡港大兒科陳姑娘(電話：22554635 / WhatsApp：5944-5961)，或到港大兒科網站報名。

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記者：陳正怡