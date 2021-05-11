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【外傭強檢】外傭5月15日至5月30日須再做檢測　外傭毋須強制接種疫苗

社會 19:23 2021/05/11

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外傭需再次接受強制檢測。（資料圖片）

政府今日（11日）宣布，所有在港工作的外傭，須於5月15日至5月30日期間，再次接受強制檢測。政府同時宣布，不會推行外傭申請工作簽證時，須接受認可新冠疫苗注射的建議。
　　 
政府發言人表示，針對上月有外傭確診感染變種病毒，所有外傭須於5月1日至5月9日期間首次接受強制檢測。在這次強制檢測中，超過34萬名外傭接受檢測，已找出3名感染N501Y變種病毒株的外傭，有效減低變種病毒株在社區隱性傳播的機會。

而變種病毒株的傳染性甚高，潛伏期可能超過20天。為審慎起見，政府向外傭再發出強制檢測公告，要求外傭在5月15日至5月30日接受檢測。一如上一輪強制檢測，已接種兩劑疫苗滿14天的外傭，可獲豁免接受檢測。汲取早前強制檢測經驗，政府會在新一輪檢測，加大預約量以及繼續提升社區檢測中心及流動採樣站的檢測量，特別是周六、日的檢測量。

政府呼籲僱主，盡量安排讓外傭於平日在社區檢測中心進行檢測，並先行預約，避免外傭集中於周六、日聚集排隊接受檢測。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。
　　 
政府發言人又稱，早前提出可能要求外傭在申請工作簽證時，接受認可新冠疫苗注射的建議，雖然是基於保障社會及公共衞生考慮，但引起社會上很多意見及關注。勞工及福利局已分別和菲律賓及印尼駐港總領事會面，了解他們的意見。在綜合各方面考慮後，政府決定不會推行這項建議。

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責任編輯：吳卓峰

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