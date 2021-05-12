【暖男哥哥】5歲弟患血癌父母憂醫藥費高昂　兄全天候照顧說服不放棄治療

▲ 四川一名5歲男童患血癌，暖男哥哥說服父母籌錢醫治，並全天候照顧細佬。

內地四川有一名5歲男童不幸患上白血病（血癌），治療費用高昂，爸媽一度想放棄治療，18歲兒子努力說服父母要籌錢救治弟弟，更辭職當全天候看護，陪著弟弟抗癌，患難見真情。

5歲弟弟確診白血病

據內地《紅星新聞》報道，中國四川樂山市峨邊縣5歲男童浩宇，今年3月中旬因發燒到醫院檢查，確診白血病，即血癌，需要留院接受治療。看著大多數兒童患者是由父母照顧之時，留在浩宇身邊的照顧者是其18歲的哥哥吉部格夫。

3月19日，外出打工的哥哥吉部格夫收到家人致電，指弟弟浩患上白血病，於是他立即趕往成都華西第二醫院，當時弟弟身上有小紅點，家人以為是過敏，結果是出血點。至3月25日，浩宇的骨髓穿刺報告顯示，確診有「急性淋巴細胞白血病」。當時分弟弟情況危急，需轉入血液科病房接受化療。

▲ 18歲的哥哥吉部格夫陪弟弟抗癌。（網上圖片）

媽媽目不識丁，加上不會說漢語，又怕父親粗心未能照顧好弟弟，哥哥自己到病房全天侯陪著弟弟，成為他的看護，而父母在附近租屋，每天負責煮飯、送飯。

哥哥說服父母要救弟弟

一家不富裕，父親的收入僅僅維持家中基本開支，吉部格夫在16歲考入普通高中那年，當時家人無力負擔學費，他就輟學到山東的食品廠打工賺錢。對於細仔的醫療費，父母亦曾因經濟負擔考慮是否要放棄治療，哥哥就此跟父母爭執吵鬧。

他們是怕，到時候治不好，人財兩空。弟弟如果不治療，我也不活了。

吉部格夫表示，弟弟目前的兩個療程已經花費10多萬人民幣，父母親向全部親戚借錢，而自己工作賺的2萬多元人民幣亦早已花光。

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兄辭職悉心照顧弟

哥哥非常心痛5歲弟弟，提起細佬的病情會忍不住流淚。他一直不敢告知弟弟病情嚴重，怕影響對方心態，只謊稱是感冒，只要打幾針、做靜脈注射就能回家。而接受腰椎穿刺是用到很長的針，哥哥安撫細佬會跟姑娘要求輕力一點打針。

上月底，浩宇第一個化療療程結束，情況穩定，哥哥曾想回到山東上班，或到附近工作，希望可賺錢付醫藥費，可是弟弟出現口腔潰瘍及感染，加上母親不會漢語，與醫生難以溝通，哥哥決定辭職待在病房陪弟弟抗癌。

目前，哥哥很擔心醫藥費，也擔心父母再提放棄治療，晚上甚至從噩夢中驚醒，直言「現在是特別地無助」。現時弟弟浩宇的治療周期將於周四（13日）完成，屆時出院休養，再進行下一個階段的治療。

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責任編輯︰王明芳