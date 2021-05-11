【新冠肺炎】港大專家指疫情下不少患童延醫　多個兒科團體籲接種疫苗予港童生活復常

▲ 港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆直言，受疫情影響擔心到院覆診等因素，不少患童拖足2、3個月才求醫。（經濟日報資料圖片）

本港至今已接種逾174萬劑新冠疫苗，香港兒科醫學院、香港兒科醫學會和香港兒童免疫、過敏及傳染病學會昨日(10日)發出聯合聲明，提到疫情肆虐全球已逾1年多，更無消減跡象，長時間的社交隔離，已察覺到香港兒童開始患有社交心理問題趨勢，懇切呼籲16歲或以上健康穩定成人接種疫苗，予學校全面復課及每位兒童回復正常活動。詳情請見【下一頁】

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆直言，臨床所見不少患童個案受疫情影響，擔心到院覆診等因素，拖足2、3個月才求醫，有患童感染肺癆，求醫時已擴散全身，亦有嚴重皮肌炎個案，形容日日都見嚴重個案。

他稱，單是門診個案已有一半「甩底」，惟仍需處方藥物予患童服用，更不乏個案長達半年、9個月都無覆診，需要求他們返院覆診再處方藥物。

劉宇隆稱，臨床不少兒科病人亦有意接種疫苗，港大正開展青少年疫苗接種研究，料於下月獲得初步數據，屆時或可為兒科病人接種新冠疫苗。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡