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【華大基因】人為錯誤致14人未能收到陰性結果通知　港府向華大發警告信

社會 19:47 2021/05/11

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人為錯誤致14人未能收到陰性結果通知，港府致歉並稱已向華大發警告信（資料圖片）

華大基因再有失誤，衞生署今（11日）表示，接獲華大基因呈報，因輸入及上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致部分載有市民陰性檢測結果的通知短訊被發送至錯誤的電話號碼或未被發送。事件涉及14個於5月6日向衞生署圓洲角胸肺科診所遞交的深喉唾液樣本，當中並不涉及任何陽性個案。
 
負責的化驗承辦商華大基因已覆核相關檢測結果，並修正登記資料。系統會向受影響的市民重新發出載有早前檢測結果的電話短訊。是次事件與檢測的準確性或有效性無關。事件為受影響的市民造成不便，食物及衞生局表示抱歉。
 
因應上述事件，政府已按現行合約發出警告信，責成承辦商嚴肅跟進，特別是審視現時輸入及上載結果的工作流程，確保作出合適的改善措施。政府會繼續暫停委派華大基因提供流動採樣服務。此外，政府日後審批新的化驗和檢測合約時，會考慮各承辦商的整體服務表現，包括其資訊管理方面的表現，以及相關的審核制度，盡力確保有關情況不再發生。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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