【創科人才】數碼港夥再培訓局推數碼生力軍計劃　學員實習一個月可獲8,300元津貼

▲ 數碼港與僱員再培訓局合作，推出「數碼生力軍」人才培育計劃，為正在修讀或完成僱員再培訓局有關創新科技相關培訓課程的學員，提供100個數碼相關的工作崗位。（數碼港提供圖片）

數碼港宣布，將勞工處和僱員再培訓局推出「數碼生力軍」人才培育計劃，為正在修讀或完成僱員再培訓局有關創新科技相關培訓課程的學員，提供100個數碼相關的工作崗位，學員完成一個月實習後可獲最多8,300元津貼。

參與「數碼生力軍」計劃的學員將按其就讀學科的相關知識，包括人工智能、區塊鏈、雲端計算、大數據和電子商務，分配予數碼港社群公司。實習期間，參與公司將為參加者提供在職培訓，並且委派一位經驗豐富的員工為指導員。每位參加者在完成一個月（30天）的全職實習後，可獲最多8,300元的津貼，其中部份金額會由參與公司支付。

創新及科技局副局長鍾偉强表示，創科生態系統需要不同的人才，希望計劃幫助學員增加工作經驗，鼓勵不同背景的人才加入創科行業。

數碼港首席公眾使命官陳思源指，計劃將為創科界培育更多生力軍，滿足香港人才所需，數碼港未來會繼續加強與政府、院校及商界合作，為科技人才提供更多發展機會，擴大香港創科人才庫，協助有意投身創科行業的人士一展所長。

僱員再培訓局行政總監吳國强指，僱員再培訓局推出更多包括數據分析、人工智能、數碼市場推廣等範疇的創新科技課程，今次計劃，將可鼓勵學員學以致用，轉化所學的數碼知識為工作技能和經驗，讓包括待業及轉職人士在內的畢業生可以更好裝備自己，提升競爭力，投入人力市場。

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責任編輯：徐紹軒