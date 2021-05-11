謝偉俊︰議事規則委員會正研究流會缺席議員罰款　

▲ 立法會議事規則委員會主席謝偉俊表示，委員會正研究修改《議事規則》。（尹櫻霖攝）

立法會議事規則委員會主席謝偉俊表示，委員會正研究修改《議事規則》，包括若法定人數不足而流會，無有效理由而缺席的議員可被罰款一日酬金，即3400元。

議事規則委員會今（11日）召開閉門會議。謝偉俊在會後指，稍後將會諮詢全體議員，有關各委員會人數上限，以及委員可參與委員會數目的意見。他透露，委員會正就為事務委員會及法案委員會的委員人數設立上限，初步構思事務委員會最多可有20人，法案委員會則最多可有15人，他強調暫時未有確實定案，會繼續聆聽議員意見。

至於委員會人選組成方面，謝偉俊稱，要做到公平參與原則，會上委員傾向支持參考過往議員參與海外組織時的「版塊式組隊」，但他強調具體細節會再研究諮詢。

謝偉俊又指，委員會亦研究限制議員在點算法定人數時不可離開會議廳，防止日後有人濫用點算法定人數機制，他透露會上有委員認為相關規定不人道，「若果想去洗手間如何是好？」。他稱，委員會也正研究立法會主席可在甚麼情況下，暫緩處理議員提出點算法定人數的要求，防止程序被濫用。

另外，他指出，委員會將會在下次的會議，討論有關規範議員衣着，以及在議會展示標語等。

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記者︰尹櫻霖