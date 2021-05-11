【復課】全面復課助學界編訂6月考試時間表　有小學擬安排學生分流放學

▲ 全港學校可於5月24日全面恢復半日面授課堂。（資料圖片）

目前學校最多可安排三分二學生回校上半日課，政府今日（11日）宣布5月24日起，全港幼稚園及中小學可「無條件」地全面恢復半天面授課堂。學界對新安排表示歡迎，有小學校長對於能在疫情允許下放寬面授安排感到更安心，有中學校長稱新安排亦可令學校更容易編訂6月的考試時間表。

教育局今日表示，中學可安排所有學生於上午或下午回校上半日課堂或進行考試；小學則只可安排學生於上午回校；幼稚園則可分別於上或下午回校進行半天課。教育局今日亦向全港學校發通函，公布現行讓學校以全校教職員定期檢測或接種疫苗，以申請全校復課的計劃，將於5月23日結束，意味學校毋須再安排全體教職員檢測或打針，以換取全校復課。

中學校長會主席連鎮邦表示，一向提倡在專家意見許可的情況下全面復課，新安排下學校亦毋須再忙於撲樽，可專注教學，而隨著中學文憑試（DSE）於本月20日結束，中學有更大空間安排全校復課，相信師生及家長都歡迎全面復課；而不少中學正為6月的校內試編訂考試時間表，屆時學生毋須再輪流回校，可令考試安排更簡單。

循道衛理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育則稱，其學校過去未有申請全校復課，而隨著疫情允許下能全面復課令他感到更安心，屆時會在放學時段作分流安排，讓全校約900名學生分兩批離開，並繼續在班房直播早會及周會等，並減少跨班級的活動。

由3月初已安排全校學生復課的福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，校方過去統籌領取檢測瓶便利教師，即使5月24日後毋須再以檢測作為申請復課條件，如屆時仍有教師希望定期知道自己的身體狀況，亦可繼續協助教師安排取樽。

教育局表示，截止上月底，有約1,720所學校向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約870所為幼稚園，約300所為中小學，其餘為補習學校。

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記者：馮琪雅