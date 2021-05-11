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【MIRROR演唱會】古天樂到場力撐MIRROR　森美被指踩場：我代表商台

娛樂 21:53 2021/05/11

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

古天樂睇MIRROR演唱會。

古天樂撐MIRROR！MIRROR演唱會今晚（5月11日）最後一場，而MIRROR魅力的確驚人，第一場有平時整少看演唱會的Do姐鄭裕玲，今晚尾場有男神古天樂現身。

古仔獲安排坐第一排，ViuTV總經理魯庭暉在場迎接。古天樂甫到場即時引起全場哄動，並引來在場粉絲要求合照，一向親和的古仔亦做「黃大仙」有求必應。

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另外，今晚MIRROR演唱會入場嘉賓包括還有導師小儀、鄭欣宜、楊偲泳、梁祖堯、余迪偉，以及ViuTV藝人包括強尼、沈殷怡、黃奕晨、強尼等，當中更有森美等。

森美表示代15歲的女兒是呂爵安（Edan）粉絲，無奈只得一張門票，所以他代女兒到來，更笑說：「我一陣要去找呂爵安，遲些我要叫他『女婿安』。」並稱希望MIRROR下次在紅館開騷，屆時便可以與女兒一同到來。

至於被問他現在仍為TVB主不少節目，會否怕被指踩場，森美笑言可以當他是代表商台，同時補充︰「沒甚麼所謂，音樂冇分疆界。」

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤

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