【疫苗接種】34歲女接種第二劑復必泰疫苗後暈眩　送院留醫情況穩定

▲ 政府表示，昨日（10日）共有11宗接種疫苗後送院個案，當中一名34歲女子接種第二劑復必泰疫苗後暈眩，送院治療後情況穩定，正留院觀察。（資料圖片）

政府表示，昨日（10日）共有11宗接種疫苗後送院個案，其中8人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。

留院的是一名34歲女子，她昨日在東涌社區會堂接種第二劑復必泰疫苗後感到暈眩，送往北大嶼山醫院治療後情況穩定，現正留院觀察。

另外，政府已為市民接種共約180.5萬劑新冠疫苗，當中約110萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約48.6萬名接種科興疫苗，約61.45萬名接種復必泰疫苗；約70.46萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約34.8萬名接種科興疫苗，約35.66萬名接種復必泰疫苗。



而今日（11日）約有28,400名市民接種了疫苗，當中約有4,100名市民接種第一劑科興疫苗，約有3,400名市民接種第二劑科興疫苗，約有9,000名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有11,800名。

網上預約接種疫苗的市民有12,800名，約3,100名市民預約接種科興疫苗，而約9,600名市民預約接種復必泰疫苗。

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責任編輯：徐紹軒