【強制檢測】27學校爆上呼吸道感染須強制檢測　包括太陽島葵景分校、愛琴啟思幼稚園等【附名單】

▲ 政府晚上將30個地點列入強制檢測公告。（資料圖片）

政府晚上就強制檢測公告刊憲，將30個指明地方，包括27間爆發上呼吸道感染的學校納入公告，要求於指定期間曾身處有關地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測。

任何在4月28日至5月11日期間曾身處該27間學校超過2小時的人士，包括全職、兼職和替假員工、學生及訪客等，須於5月14日或之前接受檢測。如曾身處第1至第20項指明地方（即幼稚園）的受檢人士，選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月16日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月9日至5月11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，任何在4月21日曾身處灣仔軒尼詩道458-468號金聯商業中心13樓，或灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓，及任何在4月22日曾身處荃灣荃景圍187號荃威花園E座天韻琴行超過一小時的人士，須於5月14日或之前再次接受檢測；若已在5月9日至11日期間進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（12日）會在大圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。

27間須接受強制檢測的學校名單：（任何在4月28日至5月11日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時人士，須於5月14日或之前接受檢測）

(1) 香港灣仔堅尼地道100號3樓至6樓部份 聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園

(2) 香港新界大嶼山東涌滿東邨滿樂坊105及106室 香港小童群益會「樂航」兒童早期發展中心 (東涌)

(3) 香港新界葵涌和宜合道22號3樓(部份) 香港聖公會麥理浩夫人中心趣智成長樂園

(4) 香港新界屯門掃管笏管青路2號愛琴海岸1樓 啟思幼稚園(愛琴)

(5) 香港鴨脷洲海怡半島第4期26-28座地下上層右 思維國際幼兒園暨幼稚園

(6) 香港新界荃灣石圍角邨石荷樓地下101-119號 香港耀能協會石圍角幼兒中心

(7) 香港新界屯門友愛邨愛廉樓高座地下 路德會呂祥光幼稚園

(8) 香港新界深井海韻花園第1座1樓 栢基海韻幼稚園

(9) 香港九龍旺角砵蘭街387號1樓 香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園

(10) 香港新界青衣長安邨安潤樓地下 保良局曹金霖夫人幼稚園

(11) 香港新界沙田廣源邨廣柏樓地下 沙田靈光幼兒學校

(12) 香港新界大埔富善村善翠樓地下1號 協康會雷瑞德夫人中心

(13) 香港大坑道50號 香港真光中學(幼稚園)

(14) 香港新界將軍澳彩明苑彩耀閣地下 觀塘浸信會彩明幼稚園

(15) 香港新界沙田博康邨博安樓地下21-28號 新界婦孺福利會博康邨幼兒學校

(16) 香港新界葵涌光輝圍31號葵景大廈1樓 太陽島英文幼稚園(葵景分校)

(17) 香港新界屯門兆畦苑兆強閣地下1-5室及11-15室(A及B翼) 樂善堂張葉茂清幼稚園

(18) 香港新界青衣長宏邨宏正樓及宏毅樓地下 平安福音堂幼稚園(青衣)

(19) 香港新界天水圍天晴邨服務設施大樓地下1號 平安福音堂幼稚園（天水圍）

(20) 香港新界沙田沙田正街11-17號偉華中心3字樓 平台平安福音堂幼稚園

(21) 香港九龍深水埗海麗街11號 瑪利諾神父教會學校(小學部)

(22) 香港新界荃灣城門道2號 寶血會思源學校

(23) 香港新界荃灣路德圍31號 路德會聖十架學校

(24) 香港西灣河鯉景道55號 韓國國際學校(只包括小學)

(25) 香港新界青衣長康邨第二小學 保良局陳溢小學

(26) 香港九龍觀塘振華道81號 樂華天主教小學

(27) 香港新界沙田馬鞍山鞍駿街30號香港道教聯合會純陽小學 ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

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責任編輯：徐紹軒