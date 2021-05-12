【停運一天】因應強檢要求　灣仔入境事務大樓8樓港島人事登記辦事處今天暫停服務

▲ 因應強制檢測要求，灣仔入境事務大樓8樓港島人事登記辦事處今天暫停服務一天。資料圖片

因應《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）要求，於4月21日曾身處入境事務大樓8樓港島人事登記辦事處超過一小時的人士，須再次接受新冠病毒核酸檢測。入境務5月11日深夜宣布，該辦事處將於今日（5月12日）暫停服務。

入境處在5月11日深夜11時45分透過政府新聞處發表公告表示，就早前一宗新冠病毒確診人士曾到訪入境事務大樓8樓港島人事登記辦事處的個案，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）的強制檢測公告刊憲，要求於4月21日曾身處該辦事處超過一小時的人士，須再次接受新冠病毒核酸檢測。

因此，該辦事處將於今日（5月12日）暫停服務，並於明日（5月13日）恢復公共服務。入境處表示，已預約的市民可選擇在稍後日子前往該辦事處，或可以選擇前往其他人事登記辦事處辦理相關手續，而無須重新預約。

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責任編輯 李志強