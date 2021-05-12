【MIRROR演唱會】花姐確認姜濤進軍影壇　MIRROR等最佳時機上紅館

▲ 花姐否認為MIRROR入紙紅館，姜濤計劃今年開拍處女作電影。

一連六場的《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》演唱會昨晚於九展圓滿結束。近日有傳MIRROR已經入紙申請紅館的跨年檔期，經理人花姐（黃慧君）騷後向傳媒否認此事，同時更回應有關姜濤與影后毛舜筠及導演彭秀慧合作的傳聞。

近期人氣爆燈的男子組合MIRROR，於九展一連六場的演出成為全城熱話，更引起多陣搶飛熱潮，門票被炒賣翻倍至六位數字，非常誇張。由公開發售開始已經有不少聲音，希望MIRROR轉場到所有歌手都渴望登上的紅館舞台作演出。

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▲ 12子交出精采表現。（梁樂欣攝）

直到近日有消息指，MIRROR成功入紙得到非常搶手的跨年檔期，取代本來於2020年跨年檔期未能開唱、順延一年的楊千嬅，於2021年的除夕晚上與粉絲們一同倒數，迎來2022年。

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▲ 尾場成員們都十分感觸。（梁樂欣攝）

花姐：等時機上紅館

於昨演唱會結束的後台，MIRROR經理人花姐接受傳媒訪問，被問到有關MIRROR將於紅館跨年檔期演出的傳聞，她直言：「其實我是『低層』，都是看報導才知道原來我入了紙，事實是還未入。我是一個不貪心的人，希望籌備到一個有質素、讓觀眾看到新東西的演出，才放上紅館，要等一個適當的時候。」

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▲ 花姐指現時未有入紙紅館。（梁樂欣攝）

花姐表示大家都好希望能夠登上紅館，又坦言MIRROR的工作檔期雖滿，但未至於排至年尾，最重要還是等待一個適合的時間：「都要開會談談，這幾天工作實在太緊密，幾乎睡也不能睡，讓我們先唞唞。」她再強調還未為MIRROR入紙紅館。

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▲ 成員表示下一站希望紅館。（東星圖片）

姜濤正洽談拍電影

日前彭秀慧導演帶同影后級人馬毛舜筠到來捧MIRROR場，傳出二人將跟姜濤合作開拍電影飾演母子，花姐承認有計劃讓姜濤的處女電影作於今年開拍：「因為是第一次，所以要有計劃，但詳情如何、劇本適不適合還是要傾。」

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▲ 人氣王姜濤將拍電影。（東星圖片）

開到是否已落實跟彭導合作，花姐表示與對方經常探討合作問題，覺得對方是女導演，所拍攝的東西好細膩，希望姜濤可以遇到像彭秀慧一樣的導演，但是否真的能合作要再深入洽談：「始終是他的第一次，不能太倉促。」

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記者：鄭嘉瑤、梁樂欣

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