【MIRROR演唱會】尾場落幕成員互勉打氣　姜濤高呼：香港樂壇加油

▲ 尾場MIRROR顯得感觸。

一連6場的MIRROR演唱會在昨晚（5月12日）於好評之中完成。MIRROR成員在Encore環節唱《One and All》，獻唱之前，除Jer和Anson Lo外，其餘MIRROR成員在台上發表感言。

當中隊長Lokman直言，最初知道要做6場演唱會有種「死人喎」的感覺，幸好在排練的後期，已開始對一眾手足充滿信心，知道「個show一定好睇」。他並表示MIRROR出道以來經歷了高山低谷，希望未來可以繼續珍惜這份友誼繼續行下去：「見證甚麼是One and all」。

▲ 12子昨晚尾場交出動人演出。（東星圖片））

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MIRROR：香港仍有夢想

而Tiger謙稱自己不是個很有天份的人，感謝父母栽培才有機會踏上舞台。至於Stanley稱，在這幾年大家都好需要希望、好需要新的支持，向鏡粉承諾他們會一起繼續努力，以報答支持。Jeremy亦感謝觀眾讓完成自己的夢想。

Anson Kong指《全民造星》這節目告訴很多香港人，這土地仍然有夢想：「它告訴很多香港人，其實香港人仍可以發夢。只要有夢想繼續去追，終有一日夢想成真。」Edan表示：「MIRROR未來還有很多個3年陪歌迷一起成長。」

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Alton代成員向家人致謝稱：「支持我們行這條路，這不是一條平坦的路」。Frankie向鏡粉說：「大家堅定自己信念，努力做好自己想做的東西，是會有人見到。」

Ian感性稱：「MIRROR 12人很簡單，只是想唱好每一首歌，跳好每一次舞。這個世界好複雜，希望在座每位保持簡單、保持純真。」

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▲ 安歌時場面感人。（東星圖片）

萬人迷姜濤壓軸發言，不過在開腔前被隊友笑問：「今次係咩第一？」姜B即高嗌：「香港加油！」令全場觀眾大聲歡呼，然後他續道:「香港樂壇加油！」

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤

同場加映：MIRROR訪問