【恐怖頭蝨】女童慘遭頭蝨寄生吸血9周　梳出海量成蟲亂竄蟲卵滿布

▲ 女童長滿頭蝨，頭蝨在頭皮上跳動。

頭蝨是常見的頭皮問題，有小朋友會因過度搔抓而出現細菌感染，因此應該盡早接受治療。澳洲一名「除頭蝨」專家Sherrii，不時在社交媒體上載為客人清理頭蝨的影片，近日就有一名小女孩感染頭蝨9星期，情況非常嚴重，不但看到頭蝨在竄動，更可看到許多白色蟲卵卡在頭髮上。影片引起廣大迴響，觀看次數突破200萬次。

據外媒報道，Sherrii在5月4日上載的影片，她表示，這名小女孩的媽媽在2月時已發現女兒感染頭蝨，並帶她來看診，但其後因為媽媽患病，更經歷了腳踝骨折和手術，未能帶女兒覆診。

大量白色蟲卵

結果拖延至9周後才能帶小女孩來接受治療，但頭蝨情況已非常嚴重。從影片可見，女童的頭髮上黏著很多白色蟲卵，而且有大量頭蝨在女孩的頭皮上爬來爬去，女孩的頭皮上也看到一些抓傷和被頭蝨咬傷的傷痕，令人毛骨悚然。

Sherrii說，她已急不及待要解決這些蟲子。她用藥水把女孩的頭髮沾濕，再用間距密集的鐵梳，把頭蝨和蟲卵清除，當梳子梳過頭髮，被刮下來的頭蝨聚集成群，部分還在梳子上跳動。

不少網民看過影片後，紛紛留言指，「小小年紀經歷這些真不容易，我女兒也曾得過頭蝨」、「孩子一定很辛苦，待我女兒有頭髮時，我都要每天檢查她的頭髮」、「天啊，不如剃掉頭髮，重新開始吧」。

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頭蝨患者多為兒童

據本港衛生署資料，頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮，偶爾亦會在眼眉或鬚間出現。最常見的病徵為頭皮發癢。過度搔抓會令頭皮出血或損傷，因而增加感染的機會。任何人士均有機會染上頭蝨，患者多為幼童，因為他們在玩耍時經常會跟同伴有緊密接觸。

皮膚科專科醫生陳厚毅過往接受TOPick訪問時指，頭蝨一般可依附在死物上生存1至2天，而且傳染性高，若共用個人物品，例如帽子、梳子、甚至床單及被鋪，均有可能患上頭蝨。

患上頭蝨最嚴重可因過度搔抓，導致頭皮出血及發炎，但若及時求診，使用醫生處方的殺頭蝨藥水及除頭蝨專用梳子，一般1至2星期便可康復。

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責任編輯：王明芳