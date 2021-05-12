【疫情失控】印度恆河現過100具染疫浮屍　浮屍旁有野狗出沒憂啃食引爆新疫情

▲ 印度恆河現過100具染疫浮屍。

印度新冠肺炎疫情失控，截至10日單日新增近33萬確診，累計2300萬人染疫，25萬人死亡，醫療系統及火葬場不勝負荷。而恆河近日更發現超過100具浮屍，相信均為新冠肺炎病歿者的遺體。

▲ 大量浮屍沖上岸。（圖片來源：Twitter @SonuJangraINC01）

綜合外媒報道，恆河邊近日發現大量浮屍，部分遺體已嚴重浮腫，或已在河上漂了幾日，部份有被焚燒痕跡，疑似火化到一半被拋入河。東部比哈爾邦（Bihar）的伯格薩爾區當地政府官員5月10日承認，屍體是從鄰近的北方邦漂浮過來，且約有30至40具。

▲ 大量浮屍沖上岸。（圖片來源：影片截圖）

而且，從網上流傳的恆河影片可見，多具浮屍旁邊有野狗出沒，令民眾擔憂浮屍會引來流浪動物啃食，引爆新疫情。也有不少民眾憂慮恆河被汙染，疫情恐更惡化。

▲ 浮屍旁有野狗出沒。（圖片來源：影片截圖）

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至於恆河為何會有過百具染疫浮屍則眾說紛紜，印度新德里電視台（NDTV）引述一些當地人聲稱，人們對火化冠狀病毒死者遺體感到害怕，於是造就成大量屍體被遺棄在河上；亦有指家屬難以負擔高昂的殮葬費，用救護車運遺體去火化，便要收2000盧比（近28美元），迫使人們將遺體棄於恆河；或因火葬用的木材短缺，貧困家庭別無選擇下，只能將親人遺體直接拋進恒河。不過有當地民眾又懷疑，是因火葬場處理不完如此大量的遺體，所以丟進恆河。

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責任編輯：羅嘉欣