【MIRROR演唱會】MIRROR大爆演出內幕　12子稱完騷要放肆：啪花生油！【多圖】

MIRROR演唱會圓滿落幕，12子激動淚灑舞台，場內場外都場2面感人。一連6日MIRROR演唱會的演出以來掀起連番熱話，並獲圈內藝人明星前來撐場，首場及尾場分別有激罕現身睇演唱會的Do姐鄭裕玲、古天樂到場。

MIRROR完騷後接受TOPick訪問表示，感激演藝界眾前輩支持，表示感到「真正融入樂壇」。

▲ MIRROR指演唱會6日都傾力演出。（梁樂欣攝）

成員全力以赴

MIRROR在演唱會演出完畢後接受訪問，隊長Lokman稱尾場情緒及氣氛都是最高漲，而12人每場都出盡全力，隊員在台上唱歌更是互相幫忙：「你唔OK，咁我幫你啦，去到盡晒！」

Anson Kong（江𤒹生，AK）亦指今天的聲音狀態最好，不用再留力。他又笑謂完騷後最想吃所有不健康的肥仔食物：「再嚟一枝花生油啪落口！」

【MIRROR演唱會】古天樂到場力撐MIRROR 森美被指踩場：我代表商台

▲ MIRROR在台上不時感動落淚。（梁樂欣攝）

分享演唱會的背後

而甚少睇騷的古天樂在尾場驚喜現身，令全場哄動。MIRROR成員事前已知古天樂會到來，表示因此感到很緊張，Lokman謂：「一望下台就是中間見到古生，望見他也不知道應否對望。」

講到今之演出有不同藝人明星到來撐場，AK亦感觸道：「有很多前輩與藝人朋友前來，不少人也是第一次交流，覺得我們真正融入了樂壇！」Lokman也謂：「有那麼多前輩鼓勵，辛苦係抵啊！叻仔！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【MIRROR演唱會】母親節忙開工未能跟家人慶祝 花姐收MIRROR康乃馨：老土但Sweet

爆演出內幕

MIRROR眾人亦分享場內執生位，隊員Stanley指：「昨日有個表演，有位Dancer甩手，令條繩纏了在Jeremy的身上，我就一直繼續唱，然後很有感情地拿開再放下，因為之後Tiger要升上來，很怕他會絆倒。」

Jeremy亦很感激隊友冷靜處理：「多謝他救了我，因為我完全不知道發生什麼事！」Edan（呂爵安）亦指唱《Warrior》時太用力，不小心被口水嗆到。幸好，眾人臨危不亂，表演得以順利完成。

▲ 古天樂罕有到場睇Show。（梁樂欣攝）

12子淚灑尾場 感激前輩粉絲支持

尾場表演，MIRROR隊員相繼被感動落淚，Jeremy及阿Jer（柳應廷）更哭得非常激動。Jeremy稱：「一上扣（安全吊繩）就想哭，開燈看見應援燈牌更想哭。」

阿Jer亦補充：「那一部分是講我們的成長，由造星到現在想起很多回憶，所以就很感觸，加上看見對方的眼神更想落淚。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Anson Lo（盧瀚霆）則表示：「看見下面燈牌及觀眾，想起這幾年來走過的一切，可能我們每個人都有難過的事，但Fans們卻仍在這裏，真的很感恩。到底我們憑什麼值得大家支持呢？真的很感動！」

至於講到MIRROR會否開紅館個唱，Lokman就謙稱只想去更大的地方表演：「希望我們的表演越來越多，越來越精彩，有越來越多的觀眾都被我們感染，令彼此的力量更大更團結！」

記者：鄭嘉瑤、梁樂欣