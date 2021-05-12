【不雅片段】網傳3男穿疑似警察制服不雅片　警證實片中人非警務人員料動機為滿足性癖好

▲ 警方於行動中檢獲大量疑似警察制服。

早前網上流傳一段疑似3名男子穿著警察制服的不雅影片，引起網民嘩然。警方昨日（11日）證實，有關影片的片中人並非警務人員，而影片是於2012年攝製，並於前日（10日）在元朗拘捕兩名分別40及45歲男子，涉嫌發佈淫褻物品，管有虛假文書，藏有攻擊性武器及擅用警察制服被捕。

警方表示，上月底留意到有人於不同社交平台發布一段淫褻影片，片中牽涉3名疑似穿著警察制服的男子進行性行為。經深入調查及情報分析後，成功鎖定2名涉案男子，於5月10日在元朗拘捕2名分別40及45歲男子，分別報稱無業及從事保險行業。



其中一名被捕人為片中人，涉嫌發佈淫褻物品，管有虛假文書，藏有攻擊性武器及擅用警察制服被拘捕，兩人現正扣留調查中，由於案件仍在調查中警方不排除稍後會有更多人被捕。

▲ 警方相信被捕人以不同途徑取得以上證物。

行動中亦檢獲大量疑似警察制服、一批警察裝備及一張偽造委任證，裝備包括，通訊機、手銬、警棍及模型槍，並於單位內檢獲5部手提電話，一部電腦及一個儲存有多段淫褻影片硬盤，包括該段疑似警員性交片段。

警方表示，片中3人證實並非警務人員， 而影片是早於2012年攝製，相信動機為滿足性癖好，並相信被捕人以不同途徑取得以上證物，正調查其中細節。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組行動高級督察劉震宇指， 發佈淫褻物品屬嚴重罪行一經定罪可被判罰款100萬及判監年，藏有攻擊性武器如手銬可被判監兩年，而藏有偽造委任證會干犯管有虛假文書及冒充警務人員罪最高可被判監14年市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉