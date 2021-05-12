【校長專欄】代學生轉告「爸爸太忙難見面」願望 德信校長：想不到爸爸即調上班時間

▲ 郭超群校長認為，懂得「感恩」，才是快樂的泉源。

作為校長，除了被重重的行政工作包圍著，已很少機會能為孩子授課，在前線與孩子接觸。可是，我卻希望透過「身教」影響學生的生命，最好莫過於為孩子主持成長課。這幾年我都特意地安排自己透過成長課與一至六年級的孩子見面，並以感恩為主題，讓他們明白感恩的重要性。

現今的人都缺乏了一份感恩的心，大家都忽略了它的威力！懂得感恩代表你會珍惜你身邊的人與事，更加珍惜簡單的生活，亦不會自怨自艾，明白自己已經很幸福，從而更加珍惜生命！

感恩與多謝不同，前者要從心而發，要知道原因，更要説出感恩的方法；後者則只是一個機械性回應，感謝的程度較淺，是一種對別人的付出禮貌上的回應，未必推及感激、知足和回報之意，過幾天已經忘記了是什麼事！

在成長課中，我為孩子分了三個層次，感恩先從家庭開始，繼而到學校，最後到社會！我會播放一些輕音樂，陪伴著他們去回想起與父母生活的點滴，然後邀請他們運用感恩三部曲作分享：（一）感恩的對象 (二）感恩的原因 (三）感恩的方法。

一般而言，孩子多只會提起有關物質方面的感恩，我便會繼續引導他們去了解，父母如何擁有能力去送給大家一份物質，孩子會答因為父母透過努力工作賺錢，我會再追問為何不送給別人而要送給妳、為何要帶你們去旅行、為何要為你們烹煮，孩子會答因為我們是父母的親骨肉，此刻的他們已開始明白其實幸福已在身邊。

繼而我要求孩子提供具體感恩的方法，他們的建議非常棒，包括：按摩、拔白頭髮、做家務、勤力讀書、開水給父母淋浴等。為讓孩子能履行他們所說的感恩方法，我更主動教授及指導全體孩子如何幫父母按摩，要他們感受父母肌肉的崩緊，令他們有深刻的感覺，體會父母的辛勞。

最令我感動的一次分享，是孩子在校長信箱告訴我，他的爸爸工作很忙，經常見不到他。我作為孩子和爸爸溝通的橋樑，把孩子的願望轉告爸爸……想不到爸爸知道後立即調動上班時間，盡力每天最少也有一小時見孩子。所以我當時眼紅紅，看到孩子臉上的笑容，知道孩子已經學懂感恩及珍惜。

當然我自己也會與孩子分享父母對我無條件的愛和犧牲。還記得小時候，我是一個頗衝動的男孩，容易發脾氣，甚或動手。但每次發生了事，父親都不會責怪我，反而引導我反思，要我明白「君子動口不動手，忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」的道理。他這樣做，是為了讓我學會如何待人處事，讓我今後在激烈競爭的社會中生存下來。

我一直謹記父親的教誨，以這番教導與教職員及朋友相處，除成功建立起更牢固的關係外，更加感染了一批與我同行的伙伴，更為我冠名--君子校長。我感恩有位君子父親，我永遠都會愛著我的父親，只要我還有一口氣，我也會盡力照顧他。

懂得「感恩」，才是快樂的泉源。每年的11月22日便是感恩節，在美國人的心目中，感恩節的重要性僅次於聖誕節。感恩節當天，人們都要與家人團聚，享受一頓豐盛的感恩節火雞大餐。「感恩」的重要性超乎我們的想像，如果你想過得快樂、獲得成功，那麼就得學會感恩。

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