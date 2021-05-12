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【東京奧運】政府購入轉播權鼓舞運動員士氣　林大輝：若港台負責播映將蝕錢

社會 11:29 2021/05/12

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體育學院主席林大輝。（資料圖片）

政府宣布購入奧運電視轉播權，交由本港5間電視台免費播放。體育學院主席林大輝今（12日）在電台節目表示，此舉可提高香港運動員的士氣及鬥志，運動員反應正面和雀躍，因為今屆奧運已經不設現場觀眾，若本港連現場轉播都沒有，十分打擊運動員士氣。他舉例，2018年雅加達亞運會到最後才有電視台以低價購入轉播權，有運動員曾反映家人無從欣賞其賽事，指令人氣餒。

林大輝補充，如果政府不出手，商營機構基於避免虧蝕的風險，不考慮再購入。他指出，本港無人轉播奧運賽事是丟臉的事，因奧運是國際盛事，而香港作為國際城市卻無人轉播，市民只能依靠其他途徑收看，十分影響情緒，亦不能說服外界本地有效推動各項的體育發展。

他又指，當局限定必須播放香港運動員的賽事，認為如果不實時播出香港運動員的賽事，觀眾不會收看。 日後是否要由政府購入轉播權，林大輝認為可以在今次奧運後再檢討，如果電視台有良性競爭，市民認同亦做法，可以考慮日後以同一方法購入轉播權，他認為整個7月23日至8月8日的奧運賽事，各電視台都須播映，惟以精華片段或是足本播放的方式播映，則交由各電視台決定。

身兼港台顧問委員會主席林大輝指，港台作為公營廣播機構，不能收取廣告費是硬蝕，而電視台需要付出數以千萬的製作費，此決定是平衡各方面的考慮後推出，又指電視台向港台提供精華片段，指可以播放各個範疇的賽事，補充商營電視台播映的不足。

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記者：陳麗娜

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