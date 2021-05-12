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【疫情減壓】西九文化區舉辦發呆比賽    1小時放空爭奪「發呆王」寶座

休閒消費 11:49 2021/05/12

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

「青協賽馬會青年藝術教育計劃」中有這發呆比賽，你又有否興趣一試？（香港青年協會提供圖片）

周末想踏青兼「發吽哣」？香港青年協會獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推行「青協賽馬會青年藝術教育計劃」，將於5月22至23日假西九文化區藝術公園大草坪舉行Restpiration - The Feast活動，這星期不妨去chill 一下。

在草地上可做瑜伽。（香港青年協會提供圖片）

Restpiration一字由休憩(Rest)、呼吸(Respire)、思潮(Inspiration)組成，希望公眾在不同的藝術體驗中調適情緒，學習抒放心靈和全健(Wellness)概念。當中的亮點有這發呆比賽，與休憩相呼應，並會由國際發呆比賽冠軍得主陳棨豪擔任裁判，參賽者需於60分鐘的作賽中保持平穩的心率，由專人定時為參賽者量度心跳，爭奪「發呆王」榮譽，參賽者亦可發揮創意，打扮成不同的造型競逐創意造型獎。

另外，還有文藝創作坊呼應「思潮」(Inspiration)，激發參加者創意。創作坊包括︰心靈環保袋工作坊、乾花香薰磚工作坊、浮遊花製作工作坊及草蜢編織工作坊等，設有多個時段參與。

現場還可製作乾花香蕪磚。（香港青年協會提供圖片）

瑜伽伸展則配合「呼吸」(Respire)和「休憩」(Rest)，就是入門初哥也能一試，放鬆身心，完成活動後可獲贈瑜珈墊1張及2款梳乎蛋限定版紀念品。另外，RubberBand、陳蕾、MC張天賦、Senza a cappella、超能天氣、檸檬雞髀、驚愕花等組合還有演出，活動另有舞蹈、口琴多重奏、魔術、手碟、敲擊樂等與觀眾互動，相當精彩。

活動中還可製作布袋。（香港青年協會提供圖片）

Restpiration - 發呆比賽活動資料
日期:︰2021年5月23日 (日)
時間︰4pm至6pm (參加者須提早20分鐘到場準備)
地點︰西九文化區藝術公園大草坪
對象︰14至35歲人士
名額︰100名 (先到先得，額滿即止)
活動費用: 免費! (完成比賽附送瑜伽墊1張及4款梳乎蛋限定版紀念品)
截止報名日期：2021年5月12日 (三)

Performing Arts 眾樂樂活動資料
日期及時間︰5月22日 (六) 2pm至6pm 5月23日 (日) 12pm至6pm

記者︰馮柏偉

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