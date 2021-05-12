【育兒心得】新世代父母要培養子女科技能力　葉太：道德價值也要重視

培育子女成才，是大多數家長的心願。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》今次邀請新民黨主席葉劉淑儀，分享培育女兒的心得。

女兒入讀名校要求高

不少家長對名校趨之若鶩，中學就讀聖士提及女子中學的葉太，認同入讀名校是「贏在起跑線」，故為女兒安排入讀本地一所名女小學。她指與母校相比，女兒就讀的學校較為嚴格，要求甚高，令兩母女同感壓力。

女兒讀小一時，手都未完全成長得很好，就要不斷抄黑板。小二已經有英文課外讀默，家長要幫忙預備。

葉太指入讀名校家中需要很多資源，最起碼家長要有時間陪伴子女學習。她發覺自己無法應付女兒的學業，決定安排她轉至母校就讀。她指母校雖然也是名校，但不太着重成績，女兒轉校之後「輕鬆很多」，自己亦沒那麼辛苦。

學習以興趣為本

被問到如何啟發小朋友學習，葉太指最重要以興趣為本。她指香港傳統學校班級人數眾多，老師難以顧及每一位學生的興趣。女兒不太喜歡在傳統學校就讀，決定前往美國寄宿學校留學。

美國與香港的學習風氣有別，香港不少「虎爸虎媽」會為子女報多個興趣班，催谷小朋友「考級」，為入讀名校鋪路；葉太指在美國，甚少家長催谷小朋友考琴，很多人學音樂純粹因為興趣。她指女兒到了美國後對唱歌有興趣，便為她聘請一位老師，得知女兒感到開心，葉太也感到高興。

寄宿學校生活不輕鬆

不少人以為留學生的生活必定過得輕鬆，葉太指女兒就讀的寄宿學校很嚴格，女兒因而受過教訓，

她到美國讀第9班，有次我忘記帶手機，回到家有40個未接來電，她找我40次。原來她遲了去吃飯，廚房關了沒有飯吃，哭得很厲害。我叫她去學校對面的便利店買麵煮來吃。有次遲了入班房，要罰企，在門口掃垃圾。她又哭得很厲害，但自此沒有再遲到，以後準時。

葉太指，女兒嘗過苦頭之後，意識到要努力學習。及後女兒有感寄宿學校過於辛苦，提出轉校，經過面試及考試之後終獲批申請。對於此得來不易的機會，女兒份外珍惜。

學好文法提升英文水平

培養子女雙語能力十分重要，畢業於香港大學英文系，獲一級榮譽學士學位的葉太，認為學好文法是提升英文水平的關鍵。她憶起自己剛從大學畢業時，曾在新法書院任教英文一年，被安排教授中五及中七的「考試班」。

她指，自己當年十分用心教學，會用紅筆「逐張卷改」，改正每個文法錯誤，並寫下註解。她指學生的成績大有進步，主任亦對她刮目相看。此外，葉太認為閱讀十分重要，對於新高中學制不鼓勵別人看書，她十分反感。

中、英文不看書是不行的，詞彙量不足。以前我們學英文，每個月起碼做一份閱書報告，小時候我們會看標準英文書，像是《傲慢與偏見》、《古堡藏龍》等，由淺入深看上去，閱讀很重要。

新世代父母應培養子女科技能力

閱讀（Reading）、寫作（Writing）及算術（Arithmetic）一向被指是學生必要掌握的能力，葉太指新世代學生須再加一項技能——科技，「最基本的上網及用手機必要掌握，英國小學生從小已學編碼。」

她亦提到，這20年來香港的價值觀發展比較個人、自我，一些令社會和平相處的價值要重新提倡。

有些價值人人都應該守住，例如尊重別人，不要人身攻擊、嘲笑別人，要尊師重道、尊重長輩，有禮貌等，這些都值得重視。

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記者：鄺嫻、胡嘉儀