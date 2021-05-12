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【拍片羞辱】誤會家長無畀錢拒讓男童吃飯　幼園惡師拍片：不給他吃就哭

教育 12:03 2021/05/12

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幼兒園老師誤會家長沒付餐費，拒讓孩子進食。

幼兒園是孩子學習群體生活的開始，老師應該是孩子的守護者。然而，內地有幼兒園老師，因誤會家長欠交早餐費，竟以「羞辱」方式，拍下孩子無飯食、哭著討飯的影片，發送給家長，提醒她交錢，令家長感到十分憤怒。

孩子進食也要看老師眼色。（影片截圖）

綜合內地傳媒報道，事發於安徽池州，從影片可見，當時是早餐時間，所有孩子都在吃早餐，只有一名孩子拿著空碗，哭著向老師要飯，樣子十分可憐，但老師卻不瞅不睬，過了好一會，才給孩子盛了少許剩菜和牛奶，讓他果腹。

你家寶寶沒交早餐費，卻要來吃早餐，不給他吃就哭！

原來這是一名幼兒園老師，特意拍下來「提醒」遲交餐費的家長，記得要準時交錢，否則子女就沒有早餐吃，學校不會讓孩子吃「霸王餐」。老師更將影片分享到家長群組，引發軒然大波，孩子的媽媽又氣又難過。

孩子的碗內只有少許剩菜。（影片截圖）

事發後，校方追查才發現，孩子的媽媽在開學時就繳了一整個學期的費用，但老師因為沒看到繳費紀錄，又不願查證就做出這種行為，令人氣憤。

網民：老師行為太侮辱人

不少網民紛紛批評，老師的行為太羞辱人，認為即使是沒有交錢，也不應讓孩子捱餓。

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責任編輯：王明芳 

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