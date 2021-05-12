【怪獸家長】未出世已為BB報定playgroup　港媽：未出世已經要鋪好路

▲ 一名港媽為未出世的BB報讀playgroup課程，被網民斥又一名怪獸家長。

數年前一位準媽媽在電視節目受訪時，稱要為孩子「贏在射精前」，不少人斥該港媽是怪獸家長，為BB感到擔憂。最近一名網民分享指，其親戚剛懷孕3個月，便已經開始為BB報讀playgroup課程，令網民慨嘆又一個怪獸家長誕生。

近日有網民在「香港討論區」發文，指自己的一名遠房親威剛懷孕3個多月，由於是第一胎所以大為緊張，不過緊張程度超乎事主想像，

早幾日陪佢去某大型教育機構問嘢，本身仲以為佢想學英文，點知佢係問playgroup課程。

四周尋找供未出世BB報讀的課程

事主憶述，當時職員知悉BB還未出生亦大為吃驚，並解釋該機構暫時未能代為預先報讀課程。不過港媽仍然堅持為BB報名，「問有冇啲咩課程一出世之後就可以上」，令職員大感無奈，並強調課程只適合1歲以上嬰幼兒報讀。

其後事主指港媽仍死心不息，到處查詢playgroup課程供未出生的BB報讀。事主認為港媽太誇張，卻被對方反指「話未出世已經要鋪好路」，令事主不禁發文向網民請教：

可能我未生小朋友唔太了解，但依家真係有需要未出世就報名咩？

網民：此風不可長

帖文一出引來網民熱議，不少人慨嘆又一名怪獸家長，「嗰啲咩早啲學習，贏在起跑線，係搵家長錢嘅人老噏㗎咋」、「怪獸鬥癲，就嚟未有BB都要報咗名先」。

另外有網民表示理解港媽行為，「第一胎係緊張啲，成日都驚做漏野。當然仲有群眾壓力」、「有咩咁奇怪，喺呢個競爭激烈嘅社會未雨綢繆係必須」。點擊查看其他網民留言：

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責任編輯︰王明芳