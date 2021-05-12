【殺校】香島道官立小學2024/25學年停辦　9月入學新生、小一小二學生屆時須轉校

▲ 香島道官立小學宣布逐步停辦。（學校Facebook圖片）

由教育局直接管轄的香島道官立小學宣布逐步停辦，由2022/23學年起停辦小一班級，2024/25學年全面停辦，未能原校畢業的學生，教育局屆時會支援以協助安排入讀同區學校。

香島道官立小學於1953年創校，是一所全日制的官立小學，屬於校網18。根據《小學概覽2020》的資料，本學年全校共有7班，除了小三有2班，其他年級只有1班，全校共有17名教師。

香島道官立小學本月5日發通告，指因應南區適齡入讀小學的人口持續下降，區內小學學位供應相當充裕，預計未來數年更會超過適齡學童的需求。教育局經審慎考慮多方面的因素後，計劃有序地逐步停辦學校，將於2022/23學年起，停止開辦小一班級，並於2024/25學年起停辦。現時就讀小三至小六的學生，仍能留在原校完成小學教育。

教育局回覆查詢時表示，停辦學校的決定，考慮了各方面的因素，包括官校整體發展需要、政府資源運用及學額需求等。至於新學年即將入學的小一新生，及正在該校就讀小一及小二學生，到學校停辦時尚未畢業，教育局表示，學校及局方屆時會提供適切支援，協助安排受影響的學生入讀同一學校網（即南區18學校網）的其他學校，以完成小學學習階段。

至於該校老師，教育局表示每年會向學校發出教師調校的通告，公務員教師可根據通告內容，透過校方向教育局官校組申請。由於班級結構變化將影響不同科目的教師需求，校方將會按學校的實際運作需要，建議教師的調校申請。

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記者：黃悅晴

