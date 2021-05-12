【怪獸媽媽】兒子上課啜手指老師勸阻即大哭　媽媽一個舉動被幼稚園勸退

▲ 兒試讀幼稚園仍愛啜手指否則大哭老師出聲阻止，媽媽一個舉動被幼稚園勸退。

孩子到了讀幼稚園的年紀，父母應該放手讓老師教導。台灣一名媽媽帶兒子到幼稚園試讀，兒子在上課時啜手指，老師出手阻止，眼見兒子快焦慮得大哭，她立刻跑到兒子旁邊伸手讓兒子啜手指。結果，幼稚園園長提出轉校建議，媽媽感委屈崩潰，「我只是怕小朋友影響大家而已，真的好委屈，我覺得我沒錯啊！」

台灣一名媽媽在Facebook群組「靠北幼稚園」發帖表示，認為小朋友偶爾啜手指屬正常，而她日前帶同兒子到幼稚園試讀時，兒子上課時啜手指被老師阻止，她無奈解釋，

我兒子不吸手指頭就會哭，但我怕戴奶嘴上課很丟臉，所以沒給他戴，所以就問老師說能不能讓他吸手手，不然會哭。

讓兒子啜自己手指 免得兒大哭

老師聽後安撫媽媽，指小朋友因緊張才啜手指，籲她將兒子交給學校教導。但她看見兒子快要流淚大哭時，她便趕快跑到兒子的旁邊，讓兒子啜自己的手指，「我知道聽起來很荒謬，但我的出發點是怕影響大家上課。」

最後，媽媽竟收到幼稚園園長建議，勸說她考慮應否轉校，

這樣感覺間接被拒絕感覺很差！我知道防疫期間大家都有點敏感，但這裡非重災區，這麼緊張做甚麼！我只是怕小朋友影響大家而已啊！真的好委屈，好委屈，我覺得我沒錯啊！

網民勸喻：媽媽放手吧！

帖文一出引來不少網民一面倒批評媽媽過分保護兒子，坦言其做法會妨礙小朋友成長，鼓勵媽媽放手，「媽媽你太緊張了，孩子一進學校就會改掉的，你的不放手讓老師也很難教啊」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

戒啜手指方法

台灣兒科醫生楊為傑曾分享戒啜手指方法，楊醫生認為「預防勝於治療」，口腔期的重點是孩子會咬和吸吮東西，但沒有規定是甚麼，他建議大家用不同的東西給孩子咬，例如五花八門的固齒器、水果、食物等。另外，盡量讓孩子的雙手忙一點，

一來發展他的精細動作，二來減少他「無聊」的時間。有事做，就比較不會吸自己的手指。

如果孩子已經養成吸手指的習慣，需要用和緩和方式慢慢戒掉，保持他雙手忙碌，讓他隨時都拿著東西，把精力用在其他地方，若是年齡較大的孩子，就用鼓勵和講道理方式，勸他戒掉習慣。

同場加映：孩子長期飲用高糖飲品易致糖上癮 營養師媽媽： 影響專注力甚至免疫系統

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳