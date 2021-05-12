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【最美星二代】沈月為Dior任模特兒　獲媽媽邱淑貞靚基因展現成熟美【多圖】

娛樂 12:52 2021/05/12

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

沈月為品牌任模特兒，由甜蜜少女到散發高貴成熟味。

有最美星二代之稱的沈月，經常獲得國際品牌的賞識，近日又有奢華手袋品牌邀沈月任模特兒。年紀輕輕的沈月當模特兒已非常有經驗，在鏡頭前揮灑自信，沒有浪費她遺傳自母親邱淑貞的甜美臉孔。

其實今年8月將20歲的沈月雖然不是藝人，但因為星二代身份，早已半隻腳踏入娛樂圈。遺傳到性感女神、媽媽邱淑貞的優良基因，憑甜美臉孔與姣好身材，近年經常成為各大國際品牌的寵兒，其社交網站全都是她為品牌任模特兒的照片。

【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線

（instagram圖片）

沈月散發成熟美

日前，沈月為Dior任模特兒，展示該品牌最新的手袋系列。

身穿黑色緞面背心禮服，配以簡單的飾物、清淡妝容，年紀輕輕已經由青春少女化作成熟感覺乍現的成熟味道。對著鏡頭駕輕就熟的她，擺出各種姿態和表情，與專業模特兒無異。

【最美星二代】沈月換季曬美好身段　邱淑貞女兒騷「9頭身」黃金比例

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過往，沈月常於社交平台分享為品牌任模特兒的照片外，形象百變的她亦曾換上旗袍、籃球服等，展現各種美態，當中有成熟風味亦有活潑少女造型。

【最索星二代】遺傳靚媽邱淑貞基因　沈月聖誕節派福利騷靚相【多圖】

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美貌智慧並重

沈月不只有美麗外表，學業成績也不錯，就讀加拿大英屬哥倫比亞大學的她懂得中、韓、日、英等多種語言。

不過據悉因為受到疫情影響，所以現時她留在香港接受遙距上課。

【女神基因】邱淑貞陪沈月赴名媛舞會　李連杰巴黎晚會父女共舞【多圖】

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同場加映：黃美棋專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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