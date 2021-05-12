【靚太安樂窩】裝修牌照屋慘被政府收地暫住教會　苦主再被騙買非法村屋：現在一無所有

▲ 近日《東張西望》提及居住在西貢白沙灣牌照屋的阿英一家，單位被指非法重建，最終牌照被吊銷。

近日《東張西望》提及居住在西貢白沙灣牌照屋的阿英一家，重修日欠失修的單位，卻被指非法重建，單位被封。阿英一家期間再誤信另一位判頭，買下一間未有入伙紙的村屋，再度被騙去30萬訂。阿英至今歸家無期，事件引起網民討論。

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裝修牌照屋慘變痛失家園

阿英一家住在這牌照屋50年，請了姐姐請判頭以$90萬重修單位，她誤信有入表向政府申請，拆屋後，被地政署指非法重建，收回牌照，一家4口需暫住教會。

三代都住在這裡，這裡是我唯一的屋企。

我可以用條命換回我的家！我可以跪下求你們！

牌照人非戶主

節目翻查1971年的文件，原來這單位的牌照人不是阿英或他的老公，而是阿英婆婆的教會好朋友黃女士。

這黃女士早於30多年前立下遺囑，把這間屋的管理權交絡阿英的婆婆一家，遺囑列明管理這牌照屋的負責人是阿英的婆婆。

直至2019年，阿英為單位進行裝修，拆屋後，地政署以阿英不是持牌人，只是佔用人，不讓她重建單位，並進行釘牌封屋。

律師解釋牌照不能世襲

節目向律師查詢，律師表示即使遺囑文件是合法，但牌照不能世襲，因此阿英未曾擁有過這物業，也不能授權其他人使用，也不能將牌照的享用權轉送及任何人。

在這情況下，地政署不承認這文件看似有理據。

持牌人需宣誓將租用權益轉讓

如果想取回這單位，有業內人士建議持牌人必須去民政事務處宣誓，將租用權益轉讓給阿英，得到政府批準而作準。

由於黃女士已故，她聯絡黃女士的兒子（哥哥）回香港宣誓，繼承牌照。最後，黃女士的三位家人回港打算延續這牌照。

遇人不淑最終被吊銷牌照

後來，阿英找來判頭幫手顧問，為她修理家園及陪同不擅長中文的哥哥到地政總署開會及宣誓。

滿懷希望的阿英原來遇人不淑，最終牌照被吊銷，被要求在限時前遷出。原來宣誓後，地政署出信給持牌人兒子，於限期內補回一段聲明，但由於持牌人兒子不了解中文，而錯過重要的信息。持牌人兒子一家表示對該顧問失去信心，不會再回來幫忙。

被顧問騙買非法村屋

在等待地政署批核期間，該顧問游說阿英一家購入價值300萬將軍澳坑口的村屋，先下30萬訂。可是，該村屋未有入伙紙，沒有水電，不能入住，阿英再度被騙，大受打擊。

現在一無所有，家都散了！

由細玩到大，在這裡結婚，生了兩個兒子，絕對不是一朝夕可以忘記！

網民反應兩極

阿英突然痛失家園，有網民同情她的經歷，亦有網民認為她「自己蠢，唔怪得人」、「住咗咁耐有赚啦！」

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責任編輯：陳珈希