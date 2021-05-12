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【女士注意】巴士後座大叔手放窗邊伸太前　女乘客憂被非禮提醒女士小心

健康 12:19 2021/05/12

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

巴士後座大叔手放窗邊伸太前，女乘客憂被非禮提醒女士小心。

女士們搭巴士時要留神！近日有網民分享女友人的經歷，指她乘搭巴士時，後座一名大叔竟然將手伸至她的手臂附近，雖然未有觸摸到她，但亦令她感到不舒服，故希望發文提醒各位女士要保持警覺。

該名女網民在Facebook群組「慈雲山資訊交流」發文並分享相片，指她的一名女友人周一（10日）早上8時許乘搭巴士，坐車廂上層，過了幾個站後，陸續有乘客上車坐在其後方的座位。

不久，女事主眼尾瞄到坐她後面的一名大叔「隻手有啲奇怪」，從圖片可見，大叔將手放在窗邊伸上前，幾乎碰到她的手臂，女事主隨即「坐返入啲」，並披上外套，轉頭瞪了大叔一眼，對方見狀「扮望街」縮回手。

（圖片來源：Facebook群組「慈雲山資訊交流」）

樓主續指，女事主肯定大叔沒有觸碰到她，故未有向司機匯報事件。但女事主提醒一眾女士及小朋友保持警覺，要學會保護自己，萬一不幸受害，應勇敢發聲。

貼文引起網民關注，不少人都留言提醒女士小心，「女士們真係唔好唔出聲」，「唔出聲，就會有下一個受害者」，亦有網民分享自身經歷，點擊下圖看更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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