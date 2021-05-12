【超市大搜查】台灣消基會檢測17款消毒濕紙巾　僅5款酒精濃度達70%有效殺菌【附名單】

▲ 台灣消基會檢測17款濕紙巾，6款防腐劑含量超標，僅5款酒精濃度達70%有效殺菌。

新冠肺炎疫情持續，使用消毒濕紙巾清潔成為不少人的生活習慣之一，不過未必每款酒精濕紙巾都具有殺菌效能。台灣消基會日前檢測17款酒精消毒濕紙巾，發現超過7成酒精濃度不足，甚至有9款酒精濃度低於50%，沒法達到殺菌效果。

台灣消基會表示接獲消費者投訴，質疑市售酒精濕紙巾的酒精濃度及是否達殺菌標準，於是隨機抽檢17款酒精消毒濕紙巾。結果發現，針對殺菌最重要的成分──酒精，有12款產品酒精濃度都沒達到70%，有9件的濃度更在50%以下，恐沒法達到完全殺菌效果。

5件酒精含量達70%，有效殺菌的酒精濕紙巾：

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酒精含量介於60至69%的酒精濕紙巾：

最划算酒精濕巾

PLΛS酒精擦拭巾

韓國PUREDRM 62%酒精清潔濕紙巾-20抽

另外，消基會又從樣本檢測出2種防腐劑，苯氧乙醇（Phenoxyethanol）及氯化本索寧（benzethonium chloride）。其中發現5款「苯氧乙醇」含量超標，1款「氯化本索寧」超標：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 無塵氏酒精抗菌擦拭巾

抗菌酒精濕巾

奈森克林水滴將酒精擦抗菌濕巾

拭拭樂酒精抗菌擦拭巾

獅子寶寶•酒精抗菌擦拭巾

貝嬰緣80抽酒精濕紙巾

「苯氧乙醇」可分解成酚類（phenol）的防腐劑，美國FDA及台灣衛福部曾對一種塗抹在女性胸部作為避免乾燥的保養產品提出警告，若女性使用後對嬰兒進行哺乳，造成嬰兒食入，會對嬰兒造成健康上的風險。

分清產品宣稱用語

消基會提醒，消費者購買消毒用品時，要分清產品宣稱用語，如消毒、滅菌、抗菌，都屬於不同意思。

清潔：減少了存在的污染物的數量，清除一部分存在的生物

消毒：去除大多數致病生物

滅菌：殺死或清除所有生物

抗菌/抑菌：殺死或干擾細菌繁殖和生長的任何化學物質

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責任編輯：羅嘉欣