【崩壞婚照】婚禮攝影師執相半年始交貨　新娘崩潰驚見整輯恐怖靈異照

▲ 台灣一對新人最近收到等足半年的婚禮照片，驚見一張張變成靈異照！

一生人一次的婚禮攝影，新郎新娘都想留下最美一刻，但揀錯攝影師恐會抱憾一生。台灣一對新人去年在教堂結婚，惟攝影師一直遲遲不交相，藉詞要「精修」相片及接了其他工作。新娘等足半終於收到照片，一看之下驚見整輯變成靈異照片，相當崩潰！

花5,800元聘用

該名新娘在facebook群組「爆怨公社」上載了數張婚照，並發文表示要警醒網民，「婚攝一定要小心選，太氣太難過必須來警世一下！」

她憶述，挑選婚攝公司時曾參考過網絡評價，才決定以平價2.1萬元台幣（約5,800港元）聘用這間婚攝公司，結婚當日共有一名攝影師及一名助理到場拍攝，婚禮在教堂中進行。

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惟婚禮後，對方一直拖延交貨期，稱需時執相「精修」，並接了很多孕婦寫真要先交相。新娘經不斷詢問下，等足半年後才收到相，可是成品卻是一堆靈異照片，令她欲哭無淚！

竟然是這樣的拍攝角度和取景構圖，調色調到看不出原本教堂跟場地有多美，檔案953張，好多好多都是這樣的照片……這些作品是所謂精修半年的成品？

她指出還有更多誇張嚇人的照片，但為了保護相中人才不便公開。她奉勸網民在「一生中超級重要的這天」，想留下最美的紀錄，必須要謹慎選擇婚攝。

網民︰跟老公拍的一樣

大部分網民對新娘的遭遇大表同情，相片不但沒有喜慶感覺，還充滿靈異風，「一生一次的重要回憶就這樣毀了」。點擊圖片即睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳