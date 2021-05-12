【手機充電】生日收老公送手機做禮物　妻子邊玩邊充電被活活電死

▲ 泰國一名54歲婦人被發現死在家中床上，經調查相信是因邊玩手機邊充電致觸電身亡。

近年發生不少充電期間玩手機而致命的事故，泰國一名54歲婦人近日收到老公送手機做生日禮物，兩日後卻被發現死在家中床上，經調查相信是因婦人邊玩手機邊充電，疑似發生觸電事故，直到老公回家時才發現她已身亡。

據英國《每日郵報》報道，54歲泰國婦人Yooyen Saenprasert上周四（6日）被發現陳屍烏隆府家中床上，相信是因觸電身亡。事發前兩天，死者的54歲丈夫Praiwan Saenprasert為了替她慶生，買了一部手機給她做生日禮物。

Praiwan表示，太太平時晚上喜歡在床上玩手機遊戲放鬆。事發當日，太太獨自一人在家，到晚上他回家時發現老婆躺在床上，毫無動靜。Praiwan嘗試叫醒妻子，卻發現她完全沒有動靜，當下他就知道事態不對勁。

警方接報到場後，初步判定Yooyen Saenprasert死亡時間已超過4小時。她的手臂上還纏繞着手機充電線，而手上還有燒傷痕跡，初步相信她是因充電線漏電而觸電身亡，詳細死因有待調查。

死者丈夫Praiwan表示，他和太太沒有子女，雙方只有彼此。他在事發前兩天才買手機給太太做生日禮物，不敢相信會發生這種事，又指不知道是如此危險。

3大安全充電貼士

除了切忌邊玩邊為手機充電之外，港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick就曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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責任編輯：羅嘉欣