【歌手減肥】24歲被嘲似大媽激起減肥鬥心　200磅韓女歌手甩脂99磅變索女【內附減肥秘訣】

▲ 24歲南韓女歌手池世熙，爆炸髮型加上200磅體重，被網民嘲似40歲，她決心減肥，結果減走一半體重變身索女。

姜濤瘦身成功，由200磅肥仔走到超級男神偶像之路大家都已經聽過，而韓國亦有一個女歌女由肥小鴨變天鵝的勵志故事。從韓國選秀節目出身的24歲歌手池世熙，擁有一頭爆炸髮型加上接近200磅的體重，常被網民指看起來像40歲的「阿豬媽」，痛定思痛後池世熙決心瘦身兼改變形象，結果叫人眼前一亮！

▲ 初出道時池世熙留著一頭爆炸曲髮，再加上肥伴的身型，令只有24歲的她被指看起來像40歲的大媽。（影片截圖）

在《The Voice of Korea》第一季拿下第三名的池世熙，以極具爆發力且滄桑的歌喉獲得評審青睞，之後她朝著歌手之路邁進，發展相當不俗。當時池世熙留著一頭爆炸曲髮、塗上很濃很重的黑眼線和眼影，再加上肥胖的身形，令只有24歲的她被指看起來像40歲的大媽。

▲ 池世熙成功由阿豬媽變女神。（取自池世熙IG）

池世熙後來透過韓國MBC的瘦身節目，踏上了減肥之路，經過多年的努力，足足減去了99磅，身形回復纖瘦，她更將爆炸頭換成一頭直髮，再在粧容上加上變化，終回復了20多歲青春少艾的身份，並變得秀氣，叫人眼前一亮。

▲ 減去99磅之後，池世熙跟從前配若兩人。（取自池世熙IG）

池世熙是靠著飲食加上運動才有此成果，她更在節目中公開自己的飲食餐單及運動時間表。

1.日花4小時做帶氧運動

池世熙在減肥期間，每天都會花4小時待在健身室做帶氧運動！有時也會去戶外打棒球、高爾夫球及行山等，將戶外運動融入生活。池世熙坦言，雖然高強度運動非常辛苦，但長期練下來，就能養成習慣！

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2.自家煮低熱量餐

飲食方面，池世熙會經常自己下廚，準備一些健康又低熱量的食材，例如她愛吃紫菜包飯，間中會以雞蛋代替白飯，以避免攝取過多澱粉質。她更拍片分享另一種創新的「豆腐紫菜包飯」，表示健康又美味！

池世熙示範「豆腐紫菜包飯」

3.常飲排毒檸檬水

當減肥達到一定目標時，她就會獎勵自己吃一點高熱量食物，這樣才有繼續堅持下去的動力。另外，池世熙透露在減肥期間喝最多的，就是檸檬水，不但比白開水更有味道，又具排毒功效，正在減肥道路上努力的女生們，不妨試試！

記者︰梁靜詩