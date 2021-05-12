【入稟追租】MegaBox戲院被指拖欠租金等費用　UA被入稟追討逾1128萬

▲ UA位於九龍灣大型商場MegaBox戲院被指欠租。（資料圖片）

已宣布全線結業的UA戲院，並已啟動清盤程序，其位於九龍灣大型商場MegaBox戲院被指欠租，業主日前入稟高等法院，追討欠租等費用共逾1,128萬元，並需將舖位交吉及交還廣告牌位置。

原告MEGABOX DEVELOPMENT COMPANY LIMITED；答辯人娛藝院線有限公司。

入稟狀指，雙方於2017年就MegaBox商場11至13樓部分舖位、空間及廣告牌位置簽訂10年租約及協議。原告指答辯人自2020年2月始未有繳付租金及管理費等費用，遂於2021年3月8日透過律師去信追討，要求答辯人於兩天內付清逾1,143萬，否則採取法律行動。

入稟狀指，答辯人被入稟呈請清盤，清盤聆訊已訂於6月9日進行，原告並將與答辯人終止租約事宜通知臨時清盤人。原告指基於答辯人違反租約及協議，要求答辯人支付欠租逾1,128萬及管理費等，並須支付原告人還原舖位之開支，以及要求交回舖位及廣告牌位置。

根據早前法庭文件顯示，UA Cinema Circuit Limited已向高等法院提出清盤呈請，並已排期於6月9日在高等法院進行清盤聆訊。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧