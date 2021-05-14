【TOPick診症室】拗柴後增患骨刺風險恐「步步為艱」　中大招募患者接受新治療研究

▲ 薛詠珊指曾拗柴者有7成機會會再次拗柴，嚴重患者更會出現足踝不穩定狀態。

運動時或走路時拗柴是常見的意外，有不少人都以為可以不藥而癒，但原來拗柴後對腳部會有長遠影響。一名7旬婦人在多年前曾意外拗柴，近年時常出現「拗一拗」的情況，求醫後發現足踝關節退化，即俗稱骨刺狀態。中文大學公共衞生及基層醫療助理教授薛詠珊表示，曾拗柴者有7成機會會再次拗柴，而嚴重患者更會經常覺得腳部無力，出現足踝不穩定狀態。

薛詠珊在接受TOPick訪問時指出，拗柴分為3個程度，輕則韌帶輕微扭傷，踝關節有輕微疼痛，須在受傷48小時之內以冰敷，待疼痛消失後再進行康復運動；中度是韌帶出現部分撕裂，足踝出現中度紅腫及疼痛，同樣是在受傷48小時之內以冰敷，加壓繃帶，待疼痛消失後再進行康復運動；嚴重者則是韌帶完全撕裂，足踝痛楚嚴重，有明顯瘀傷，並出現踝關節不穩的狀況，應立即求醫，以排除因扭傷導致的腓骨骨折；另或須進行手術修補完全斷裂的韌帶。

她提到，曾有拗柴經驗者有7成機會會再次拗柴，且拗柴的情況會不斷重複，長遠來說或會出現足踝不穩定狀態、骨質增生等情況。她在臨床上接觸過一名73歲女患者，她在多年前因為一次意外而拗柴，隨後腳部時常出現「拗一拗」的情況，至5年前因足踝位置紅腫及疼痛求醫，發現足踝關節已出現退化，即俗稱「骨刺」狀態，其右腳骨質增生的情況明顯，導致行路時會有「骨撞骨」的情況，產生疼痛感覺。

薛詠珊表示，在臨床上的觀察所見，長者出現足踝不穩定的情況較中年人少，而經常出現拗柴的主要是運動員、常穿高踭鞋的女士等。她建議市民如意外拗柴，應立即進行冰敷和休息，另應盡快求醫，以免有機會是嚴重韌帶撕裂或需進行手術。另提醒市民，如經常覺得腳部無力、好容易會「反」，反映或出現足踝不穩定的狀態。

至於治療方法方面，她與研究團隊現正招募約120名人參與「踝關節葡萄糖注射治療臨床研究計劃」，有關人士會被分為兩組人，分別注射葡萄糖水及生理鹽水，以能夠引起組織發炎的葡萄糖注射入患處，通過發炎帶來的組織增生促進患處的癒合。

參加者的資格如下：

年滿18歲

在計劃6個月以前曾至少一次嚴重踝關節

有慢性踝關節不穩定

3個月內未接受過踝關節注射

有興趣的市民可致電26095050報名參加。想了解更多關於拗柴後長遠影響及治療方法，密切留意5月17日晚10時在HKET TV播出的《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩