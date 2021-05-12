【伙記辦大事】萬綺雯移居內地榮升老闆娘　投資開民宿騷長腿做生招牌【多圖】

▲ 萬綺雯轉戰內地做生意。

歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯等主演TVB 劇《伙記辦大事》已快到結局篇，女主角萬綺雯（蚊蚊）卻一直未有出席宣傳，歐陽震華早前便曾表示，原來「蚊蚊」已在內地落地生根，並已在浙江莫干山投資開民宿，榮升老闆娘。

▲ 歐陽震華指萬綺雯已轉戰內地。

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進軍商界做生意

現年50歲的萬綺雯保養得宜，在《伙計辦大事》中仍然明艷照人，無負「美魔女」稱號。人妻萬綺雯近年減少拍劇，去年跟TVB完約後，在內地成立「萬綺雯工作室」，除了接拍綜藝節目，早前還跟友人合資開民宿，進軍商界做生意。

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萬綺雯有份投資的民宿位於浙江度假勝地莫干山皋塢村，該地有「十里畫廊」之稱，民宿周邊盡是高山綠水，環境幽美，民宿以大自然主題任賣點，房間不乏有露天泳池、竹林滑梯，並由奧地利籍名設計師設計。

以自己名字為民宿定名

據知萬綺雯最初只是任民宿代言人，後跟老闆一拍即合，遂投資一齊做生意，早前「蚊蚊」並夥同陳志健一同出席發布會，席間並舉行民宿簽約儀式。

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▲ 長腿成生招牌。(取自微博)

萬綺雯亦落力為民宿做生招牌，親身拍攝宣傳短片，在片中萬綺雯盡展少婦美態，大方騷長腿，又在泳池邊嬉水，展露迷人笑容，說出宣傳語句：「我和我的小夥伴們將會用最熱情的微笑迎接你們喲！快來偶遇！」

民宿共有5幢樓，其中一幢「綺墅」，便是以萬綺雯的「綺」字命名，也是她最喜歡的一棟樓。

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蚊蚊也稱，莫干山環境跟她性格很合，由裝修的風格至食物等，都給人很舒服的感覺，就像平常在家裡放鬆的狀態。

同場加映：楊卓娜訪問