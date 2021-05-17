【本地遊】達人推介沙田烏溪沙單車行　兩個轆海邊美景賞夕陽打卡遊 

▲ 達人推介沙田烏溪沙單車行，周末不妨體驗一下。

近年香港單車風氣愈來愈旺盛，除了有全副武裝的發燒友，亦興起慢踩文青風格，將單車融入生活之中。單車生活平台Bike The Moment主理人Hughes，與沙田新城市廣場合作，設計出一條別出心裁的踩單車路綫，由沙田踏車去烏溪沙，重新發掘沙田一帶的美景。

香港一直不算是單車友善的城市，單車徑多集中在新界一帶，交通及馬路亦不適合單車友。去年全新屯馬單車徑落成，令人更加關注單車文化在香港的發展。城市單車生活平台Bike The Moment亦是為了推廣單車文化而成立，不時帶團並以另類觀光形式，發掘香港各區景致。

城市單車團輕鬆踩

「我們所追求的Urban Cycling，想說的是單車不只是一項運動，未必一定要計時間、速度及長度，反而融合生活，感受與社區的互動。不一定要踩得很快，放慢腳踏前進，隨時停下探索，影相打卡，與周邊的環境有所關聯，產生一種社區的凝聚力。」Hughes解說。

他提倡「有單車生活就是好生活」，自己也不時踩着單車四處遊，更會帶團與參加者一同踩單車，鑽進不同社區及地方遊覽，讓人有久違的旅行感。步調緩慢舒服，也不需在意要去到多遠，一切輕鬆隨心。

▲ Bike The Moment主理人Hughes帶領我們由沙田踩至烏溪沙，觀賞沿途美景。（張頌婷攝）

日系文青單車

Bike The Moment是日本單車名牌tokyobike的代理，更在觀塘開設了「髦民士多」，售賣及租借tokyobike，24小時租金為$980起。日系單車設計簡潔利落，加上不同配色，極為型格。踩車的感覺亦相當不錯，很容易平衡。tokyobike屬於城市單車的一種，不需像公路單車般俯身踩，亦沒有爬山單車般複雜。基本上不用特別操練，一上車就能操控自如，因此很適合作為城市代步工具。tokyobike有不分不同車架大小，可自選型號，男裝為直身車架，速度感高，女裝則是斜身的，相對悠閒一點，視乎個人愛好及需要，另有分大中小3個尺寸，可以身高來決定。

▲ tokyobike設計簡約，比想像中好踩及容易控制。（張頌婷攝）

低難度秘景路綫

沙田大圍一直都是踩單車勝地，城門河、吐露港的單車徑，一到假日就人頭湧湧。Hughes稱讚沙田的單車網絡最為完善，地點方便，一出商場就可以開始踩。風景優美而且配套足，難以避免人多。所以今次特意避開大路的傳統路綫，發掘較少人留意的景點及打卡位。路綫長度來回約30公里，可因應能力增減行程，以平路為主，難度不高。

首先Hughes帶領我們在新城市廣場出發，希爾頓中心旁的小路，就會到達單車徑。沿着單車徑，就會抵達一條橙色天橋，看似平平無奇，上到頂後可見到東鐵綫路軌，看着列車駛過，想像自己去到東京觀賞山手綫。過橋後，可到沙田文化博物館逛逛觀看展覽。天橋的另一邊，就是青沙公路的橋底，廣闊的空地被一條條如懸浮於空中的水泥道路所包圍，絕對符合現代IG美學，當然要騎車打卡。繼續一直向前走，經村南路轉入積福街，不消一會就由沙田來到了大圍。

訪尋歷史景點

Hughes帶我們來到大圍村的牌坊，道出大圍之名就是由此而來。「大圍原名積存圍，是沙田歷史最悠久及規模最大的圍村。這條雜姓村有多達16個姓氏居民，以韋姓最多而成為村中大族，因此村內設有韋氏祠堂。」外形古舊的石製村屋，以及二級歷史建築物積存圍圍門，位於市中心相當罕見。

經過東鐵站，穿過新翠邨的翠田街的林蔭單車徑，很快就來到車公廟。作為沙田地標之一，如有時間，也不妨內進參觀。今次我們只經過車公廟側面圍牆，不過桃紅色的城牆及大門，亦相當值得打卡。

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最美河畔單車徑

之後一段，就是較為人熟悉的城門河畔單車徑，幸好踩單車當日為平日下午，不算人多擠擁，沒有出現「塞車」情況。邊踩邊賞著名地標沙燕橋、雙子橋，風景怡人。曾於香港甚至外國不少地方踩過單車的Hughes說：

沙田單車徑的優點是地標多而鄰近，很多東西可看。我也踩過上水新開一段單車徑，不過斷開一截截，景色也不算太靚，有改善空間，但有始終好過沒有。

轉眼就由沙田來到烏溪沙，這段同樣是沿海單車徑，不過路甚窄，而且相對較多人。沿海濱長廊一直走，就可到達小石灘及舊烏溪沙碼頭。這個被CNN評為「香港欣賞夕陽的最佳海灘」，雖然沒有了昔日用碎石砌成的心形，也不乏遊人來休憩玩水，觀賞黃昏日落。

最後一小段，經烏溪沙路來到西沙路即可轉入泥涌。到達時正值潮退，泥涌一大片石灘平坦而開揚，更有「天空之鏡」的美譽。面對吐露港及遠處的八仙嶺，風景幽靜舒適。灘上有一條古老小石橋，路旁亦有碼頭等網美必影打卡位。泥灘上有生態價值豐富，可見紅樹林、寄居蟹、彈塗魚等生物，謹記要有公德心，切忌破壞影響生態，自己垃圾自己帶走。

單車加「友」站

沙田新城市廣場最近新增的單車加「友」站，設有8個室內單車泊位，霓虹燈打卡位相當搶眼。位於商場地下的門口旁邊，方便出入，給市民免費使用，不過就要自備單車鎖。另外亦有氣泵及單車工具，可作自助維修保養。

商場亦精心製作「沙田單車攻略」，在應用程式中為車友帶來郊外遊玩資訊及優惠指南，包括全新單車路綫遊記外，亦有購物優惠。需要在沙田租單車的話，最就近有位於排頭村的龍記單車。現憑新城市廣場任何電子消費單據，即可換領租用全日單車即減$20折扣優惠券。

▲ 沙田新城市廣場全新開設單車加「友」站，可以暫存單車，及供應工具作保養維修。（張頌婷攝）

記者：張頌婷