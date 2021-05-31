【靚太安樂窩】20年殘舊居屋油漆剝落致兒子皮膚敏感　夫婦42萬飛甩老土裝修走日式溫暖路線

▲ 24孝港爸媽42萬裝修517呎康和式居屋單位。

將殘破舊屋進行大翻新絕非易事！有2孩之母因單位漸舊及油漆剝落導致兒子皮膚敏感，於是決心與丈夫花約42萬為20年的家重新裝修，打造日式簡約的安樂窩。

單位為馬鞍山錦泰苑的康和式居屋單位，實用面積517呎，住有一家四口。女戶主Joe接受TOPick訪問，分享她發現居住了20年的家多處出現殘破老化問題，從而萌生將單位變得更宜居的念頭。因家人鍾情日式風格，所以裝修後單位以淺色配木紋為主，希望帶出家溫暖舒適感覺。

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全屋360度風格大改

大改造前，牆身天花剝落情況明顯，而單位只有簡單平實裝修。裝修後，風格截然不同，由客廳到房間設計連貫日式簡潔風為主，以白色為主調，配上淺色傢俱和木紋地板，感覺既整潔又帶出屋主個人性格。

另外，廚房白色牆身配上簡單廚具擺設和木色廚櫃，感覺更企理。廁所「全爆」重造後，時尚黑框玻璃門淋浴間擴大空間感。

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各細節位盡顯心思

全屋燈光多為黃調暖色燈，既配合屋主最愛的日系溫暖風格又可令整體感覺更柔和舒服。而不同角落放置綠色小盆栽則可家人放鬆心情。

客廳特別訂造大型組合櫃增收納空間，而圓角設計更安心年幼子女使用。此外，Joe更特別要求客廳和房間位置必須安裝晾衫架，方便日常家務流程。

工程詳情：

裝修時間大約3個月，總費用約42萬。

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責任編輯：張懿慧