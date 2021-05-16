【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習

▲ 陳展鵬相隔約20年再戰樂壇。

視帝「煎Pan」陳展鵬相隔約20年再戰樂壇，去年結婚的他，身份早已是新手爸爸，陳展鵬坦言太太單文柔和女兒「小豬比」Quinta，成為自己再追夢的動力，陳展鵬揚言沒有小豬比就不會有《零歲》這首歌。

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▲ 一家三口。（IG圖片）

太太成進步動力

早年煎Pan曾簽約寶麗金唱片公司，推出過四首單曲《快快》、《迷你》、《拉拉扯扯》和《天性如此》。相隔約20年再次踏足樂壇，煎Pan決定由零開始，全因太太單文柔的鞭策：「她經常挑剔我，但也是她告訴我要學唱歌。」

▲ 陳展鵬主動了解太太想甚麼。（湯炳強 攝影）

與太太年紀相差13年的煎Pan自嘲：「我與這代人想法差好遠，當中沒有好壞，只是世界變得太快，我也要學習太太在想甚麼才能溝通。」

他閒時也會和太太討論唱法：「例如她喜歡文青、簡單一點，這就是我們的分別。又例如《零歲》，我一開始唱不到，好像很慘情，因為感情流露太多，但現在不會，開始明白很多。」

▲ 珍惜與太太約會。（IG圖片）

煎Pan認為現在的音樂昇華了很多，很多歌曲、寫詞都能出自一人之手，令自己也想學習更多：「因為天外有天，學習過程也讓我重拾訓練班的感覺，那團火也再次燃起，知道自己要做甚麼。」

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與太太多溝通

煎Pan認為時代不同，現在的父母很會分配家庭時間，並不再為工作而疏忽家庭，一家人會互相尊重，聆聽大家需要：「以前我對父親的印象，是沒有討論的空間，他的話都是命令。」

▲ 陳展鵬認為時代不同。（湯炳強 攝影）

到自己成家立室，煎Pan發現身邊大部分的父親，和以前自己印象的爸爸也不一樣：「不是跟上一代比較，只是現在文化不一樣，我身邊做了爸爸的朋友全很利害，亦很重視親子常識，很多育兒的問題也很上心。」

對於家庭，煎Pan認為也是為人父的責任，慶幸太太尊重他的工作，彼此互相分配時間：「如太太要工作時，小朋友便交給我照顧。」新手爸爸煎Pan，亦指湊小朋友對他沒有難度。

給女兒的禮物

煎Pan坦言沒有小豬比就不會有《零歲》這首歌，他希望和女兒有好的關係，大家一起快樂成長。

有次煎Pan在家用以耳機聽《零歲》，令小豬比十分好奇，他便讓女兒嘗試用耳機聽這首歌，留下父女間溫馨的回憶：「她第一次用耳機聽的歌就是《零歲》，而這首歌我是送給她的，真的很感動，而女兒的反應也很真，很快已會跟著歌詞唱。」太太單文柔在旁表示：「當然啦，上輩子情人。」

▲ 小豬比。（IG圖片）

放孩子嘗試

《零歲》令煎Pan回想從前的自己，小時候的他經常被標籤「百厭」，令喜歡玩的他常反問自己是否好奇心過盛。

後來他明白人一定會有好奇，也是成長必經階段，為此煎Pan決定在女兒的安全和好奇心之間取平衡：「除了會生火的家電以及電制，我會在安全情況下讓女兒去接觸，連（智能）電話也會讓她去玩，但當然必須有方法，她有了經歷便會吸收，知道自己喜歡甚麼，反而愈禁止她接觸，愈會心思思去碰。」

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煎Pan表示：「有些家長分享從不讓孩子碰電話、電視，但這一年孩子在家中上學，也要用到智能電話、電腦等，怎能完全禁止？女兒也會好奇，為什麼大人又日日拿著電話，家長太多禁制，反而會衍生其他問題。」

當了爸爸的陳展鵬，方明白到適當的放手，對孩子的成長也是必須的，可以讓孩子在跌跌撞撞的過程中成長。

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化妝：Gabbie Lee

埸地：唯港薈Hotel ICON

攝影：湯炳強

記者：鄭嘉瑤

同場加映：張敬軒訪問