【名校起跑綫】考入名校等於贏在起跑綫　曾鈺成：數十年來難以打破標籤效應

子女贏在起跑綫，才能贏在終點綫？今集《湊得輕鬆啲》邀請到前立法會主席曾鈺成，從前校長的角度分析下何謂起跑綫。

現在社會很多虎媽虎爸，報10個8個興趣班，希望子女贏在起跑綫，更有家長覺得小朋友從小訓練是不懂得累。曾生指，他相信嚴格要求下，小朋友是會成才，否則有天分也會浪費。成長的過程中都要面對不同壓力，小朋友也要學會如何應付壓力，不能在兒童樂園中長大，否則長大後難以面對成人的世界。

不過，不要給予小朋友太大壓力，要去明白、去理解自己的子女，

別以為你安排好所有事情，便覺得自己盡了做父母的責任，提供最優越的條件，就贏在起跑綫。

曾生續稱，如果家中有兩個小朋友，一個遊刃有餘，另外一個難以承受，他當初聽到有小朋友讀兩間幼稚園很辛苦，但他跟一個讀兩間幼稚園的小朋友聊天後，對方卻稱完全不辛苦，而且很開心，

做父母一定要留意你對他安排的事情，他是否接受到，如果超出應付的能力，可能適得其反，逼到變苦功，本來有少少天才都被扼殺。

本港普遍家長都希望子女能夠入讀名校，認為考入名校便等於贏在起跑綫。曾生坦言，考入名校很大程度等於贏在起跑綫，這也是現實，他提及任職校長時每年聘請新教師，他必定會留意應聘者畢業於那間中學，

沒有辦法，現實是如此，你畢業於一間不太好的中學，你可能會受到歧視，因為不是因為學校好，而是在競爭的環境下考入，這個人要贏到其他人才能考入，入讀後在激烈的環境下再考入大學，這件事本來就令到僱主有信心。

他更指，過去幾十年曾經做過不同嘗試打破所謂標籤效應，盡量做到可否減少或減輕小朋友入學校的競爭，結果發現要打破是很困難的事。

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記者：鄺嫻、胡嘉儀