【病人死亡】消息：大埔那打素醫院病人呼吸困難後死亡　咽喉發現有8塊紙巾　院方報警調查

▲ 消息指醫管局已報警調查事件。

公立醫院發生有病人在院內離奇死亡事件，涉及一名79歲長期病男患者，被人發現時呼吸困難，咽喉有紙巾，經搶救不治，院方已將事件報警處理。

消息指，一名79歲患有長期病患的男子，入住大埔那打素醫院，在5月10日被人發現呼吸困難，且咽喉有8塊紙巾，紙巾逐塊捲成球狀，最後出現心跳停頓，經搶救後在5月11日死亡，死因有待驗屍後確定。

大埔那打素醫院發言人證實，一名患有多種長期病患的79歲男病人，於5月7日入住內科病房接受治療。病人維生指數一直維持穩定，亦未見出現異常情況。至5月10日清晨4時40分，病房職員發現接駁病人的心臟監察器發出警報聲響，檢查後發現病人心臟停頓，隨即為病人進行急救，並為病人插喉輸注氧氣。病人恢復心跳，惟其後情況持續惡化，於昨日（11日）中午離世。



發言人又指，由於醫護人員在急救期間發現病人咽喉內有紙巾，醫院昨日已將事件向警方報告，並會全力配合警方調查。院方對事件十分關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報事件，亦將有關個案呈報死因裁判官跟進。院方對事件深感難過，謹此再向家屬致以深切慰問，並已向病人家屬講述事件經過，亦會繼續與他們保持密切溝通，提供所需支援。

▲ 一名79歲患有長期病患的男子以紙巾塞咽喉，引致呼吸困難搶救後不治。

據了解，該名病人日常可以自行打電話與家人報告留院情況，出事當日曾經致電妻子，家人也不發現有何異樣，病人多年來因病一直出入醫院，需要長期服藥及複診。據了解院方已將事件報警處理，警方會調查事件屬於自殺案件或是另有原因，TOPick正向警方查詢。

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記者：郭詩詩