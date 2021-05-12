【家居衞生】執屋發現外傭做家務多甩漏　僱主驚見發霉瑞士汁：我直頭想死

▲ 僱主執屋發現外傭做家務多甩漏。

香港人生活忙碌，不少家庭會聘請外傭打理家務，但也可能因此引起紛爭。近日有網民大呻，每次自己執屋，都要幫外傭「執手尾」，又分享在家中找到發霉食物、沒有擦乾淨的包裝食物等，令僱主認為外傭並無用心工作，也意外引發一眾網友分享相似經歷。

一名僱主周一（10日）在 Facebook 群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，以「每次自己執屋，就會見到依啲場面」為題，大呻外傭做家務多甩漏。從僱主分享一系列照片，可見嚴重發霉的瑞士汁、變黑腐爛的大蔥；而打開雪櫃，食物樽身亦黏滿奶漬；此外還有溶溶爛爛的嬰兒掛頸食物圍巾等…當僱主發現發霉瑞士汁時，更不禁稱：「我直頭想死。」

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僱主表示，外傭在星期六才清潔完雪櫃及廚房，期間見到她在搬雪櫃的東西出來清潔。而僱主則是在之後一天發現這些「場景」，總結出外傭：「即係佢係有做，不過唔用心做」。

帖文引來大量其他身為僱主的網民留言，紛紛表示身同感受，又有人表示自己「完全接受唔到」，即睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣