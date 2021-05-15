【啟德交通】區內居民要徒步20鐘搭車出油尖旺　區議員促改善巴士路線安排

▲ 啟德區議員張景勛表示，不少居民要徒步20分鐘到新蒲崗選搭其他巴士前往油尖旺區。（林宇翔攝）

啟德新區現時人口高達5萬人，隨著區內陸續有新盤入伙，對公共交通服務需求將日漸上升，惟區內巴士路線覆蓋區域不多。有區議員反映，不少居民每天早上需前往油尖旺區上班、上學，惟區內未有相關「點對點」服務，更要徒步20分鐘到新蒲崗選搭其他巴士，促運輸署能改善巴士路線。

九龍城啟德中及南選區議員張景勛指出，根據政府統計處2020年12月至2021年2月家庭住戶平均人數是2.7，按啟德新區已經有19628伙落成，故推算啟德新區已有近5.3萬人口，預計當區內沐泰街新住宅落成後，人口會急增至逾6萬人。

他續指，目前區內10多條巴士及小巴路線，而自從港鐵屯馬綫一期去年初通車後，區內交通需求獲一定幫助，惟每天早上區內巴士站仍經常出現排隊長龍，反映居民對巴士服務的渴求。他認為，港鐵仍有些服務「盲點」，未能提供提供「點對點」服務，需透過巴士及小巴服務配合。

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運輸署計劃在2019年2028年期間分階段在區內增設4條巴士路線及2條小巴路線。張景勛表示，目前有2條小巴路線和1條巴士路線已啟用，惟有居民反映前往兒童醫院的小巴路線班次稀疏，上落客車站亦偏少。他擔心，若兒童醫院附的新急症醫院落成後，會大大增加對各區來往2間醫院的交通的需求，期望將來的現行或新巴士路線，都可以覆蓋到點對點連接醫院的服務。

對於運輸署建議修改城巴20A號線行車路線，以途徑油尖旺區一帶，並以循環線形式運作延長服務時間，張景勛表示歡迎。他指，不少居民每天早上需前往油尖旺區上班、上學，惟區內未有相關「點對點」服務，更徒步20分鐘到新蒲崗選擇其他巴士路線，對居民構成不便，促運輸署能改善巴士路線。

城巴發言人表示，希望透過現有的區內路線如20A號線或開辦新服務，往來兒童醫院、啟德醫院，以完善該區的交通配套，提供具效益的巴士服務予啟德及各區市民，特別是港鐵未有覆蓋的地點，亦可為巴士公司提供較穩定的客源支持營運。

城巴又指，計畫今年第3季在啟德區22M路號全線使用單層電動巴士行走，按照該號線目前客量需求，預計會調配3輪單層電動巴士行走。公司現正就安裝充電站事宜，與環保署、運輸署及供應商密切溝通，並將會在啟德郵輪碼頭內興建2座充電站。

運輸署回應指，修改第20A號線方案可加強服務範圍至尖沙咀，已諮詢各持份者，現正研究所收集的意見，適時公布落實的方案。署方又說，計劃於2023至2028年增加3條巴士路線，以提供接駁九龍灣及觀塘行動區與宋皇臺站之間的服務、來往觀塘行動區與鑽石山站的特快服務，及連接九龍灣行動區與啟德的區內循環服務；並會因應各新發展項目的工程進度及落成日期，檢視有關巴士路線的擬議方案，包括營運詳情，適時落實及公布相關安排。

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記者：陳子謙