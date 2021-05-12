【酷熱天氣】未來幾日天氣持續炎熱最高氣溫達32度或以上　明日起局部地區有驟雨

▲ 天文台預料未來幾日天氣持續炎熱。（資料圖片）

政府今早發出酷熱天氣警告，天文台預料未來幾日天氣持續炎熱，濕度最高達95%，局部地區會有幾陣驟雨。

天文台自動分區天氣預報顯示，今午3時，上水區最高溫達35度，沙田、將軍澳、大埔、屯門等區亦達33度。

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天文台指，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，預測下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有一兩陣驟雨，今晚大致多雲，吹和緩南至西南風。展望本週餘下時間天氣持續炎熱，最高氣溫達32度或以上，未來一兩日局部地區有幾陣驟雨。周四及周五濕度最高達95%。下星期天氣持續炎熱，預料一道低壓槽將會在下週中期於華南北部發展。

據地下天文台於今午1時10分的酷熱指數，長洲的體感溫度達45度，坪洲、屯門、大埔、上水、黃竹坑等區的體感溫度亦破40度。

政府今早發出酷熱天氣警告，當局提醒市民要預防中暑，避免長時間在戶外活動，如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方。

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責任編輯：黃悅晴

