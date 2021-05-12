【法官任命】林文瀚獲薦任終審法院常任法官　有待徵得立法會同意

▲ 現職高等法院上訴法庭副庭長林文瀚獲推薦為終審法院常任法官。（資料圖片）

政府今（12日）宣布，行政長官林鄭月娥已接納司法人員推薦委員會一項推薦任命，現職高等法院上訴法庭副庭長林文瀚獲推薦為終審法院常任法官，並會在徵得立法會同意後，根據《基本法》第88條作出任命。

林文瀚現年59歲，1961年8月在香港出生，已婚並育有一名子女。林文瀚在香港接受教育，於1983年及1984年在香港大學分別取得法學士學位及法學專業證書。1984年在香港獲得大律師資格，自1985年起在香港私人執業，直至2001年加入司法機構，出任區域法院法官。

2003年獲林文瀚委任為高等法院原訟法庭法官，2012年獲委任為高等法院上訴法庭法官，並於2013年9月2日獲委任為高等法院上訴法庭副庭長。

終審法院首席法官張舉能，歡迎行政長官接納推薦委員會的推薦任命，也知悉政府將就這項推薦任命，徵求立法會同意。根據《香港終審法院條例》，在聆訊及裁決上訴案件時，終審法院審判庭由5名法官組成，即終審法院首席法官、3名常任法官及1名非常任香港法官或1名非常任普通法法官。

林鄭月娥表示，很高興接納推薦任命。林文瀚主理上訴案件，能力全面；在處理各類民事案件，特別是公法和憲法案件方面，經驗豐富，堪稱專家。他撰寫的判詞理據清晰透徹，中肯持平，經常輯錄於各種法律匯報，並在聆訊的論述及法庭的判詞當中廣受引用。此外，在督導優化司法工作的改革方面，他亦極富經驗。他將會對終審法院作出重大貢獻。

《基本法》第90條規定，終審法院法官的任命，須由行政長官徵得立法會的同意而作出。政府將會就有關的任命徵求立法會同意。

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責任編輯：吳卓峰