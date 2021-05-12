【高糖陷阱】23歲男日飲4杯手搖飲品　患糖尿病致生殖器發炎下體嚴重潰爛

▲ 23歲男日飲4杯手搖飲品，患糖尿病致生殖器發炎下體嚴重潰爛。

夏日炎炎，幾乎人手一杯手搖飲品，但攝取過量糖分會帶來健康危機。台灣一名23歲男子近半年來，每日至少喝4杯手搖飲品，導致患上糖尿病，更因細菌感染患上龜頭炎，下體嚴重漬爛。

台灣泌尿科顧芳瑜醫生電視節目《醫師好辣》中分享病例，指一名23歲男子因下體疼痛不適前來求醫，經檢查後發現，發現事主生殖器發炎，有裂開的情況，呈現糜爛狀態，更有白色的分泌物不斷流出，醫生判斷為霉菌感染所致。

事主稱過去接受健康檢查時，並無發現有糖尿病問題，不過，醫生為他抽血驗糖化血色素（HbA1c），檢查3個月內的平均血糖。正常人的糖化血色素約為6、7以下，但事主的糖化血色素高達13，是正常人的2倍。

醫生詢問下才得知，原來事主剛投身社會工作，壓力太大，加上出現感情問題，故長期飲手搖飲品解壓。近半年來，他幾乎每日早晚各飲2杯，即一日會飲上4杯。而長期飲用含糖飲品，令他的血糖過高，並患上糖尿病，導致下體因而受感染發炎，要將受感染部分除掉，再服用糖尿藥才能控制病情。

同場加映：高糖食物增加患胰臟癌風險











甚麼是龜頭炎？

根據衞生防護中心資料，龜頭炎是指陰莖頭的皮膚發炎，屬於常見的情況，無論有否割除包皮的男士都可以患上此症。但相比之下，仍以沒有割除包皮的男士患上龜頭炎的機會較大，因為包皮內潮濕溫暖的環境下較易引起龜頭炎的細菌生長。

甚麼會引起龜頭炎？

龜頭炎並不是經由性接觸傳染的疾病，其成因包括：

個人衞生欠佳，導致陰莖頭受細菌、霉菌或其他病原體感染。

陰莖頭皮膚受到化學物品刺激，例如肥皂、洗衣劑或殺精劑等。

患有某些疾病（例如糖尿病）的男士亦比較容易患上龜頭炎。

同場加映：無糖汽水含甜味劑 長期攝入令身體嗜甜吸入更多熱量

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣