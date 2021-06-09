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【相信孩子】不停批評會傷子女自信　曾鈺成：你視孩子是天才他便是天才

育兒經 16:29 2021/06/09

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前立法會主席曾鈺成讀書成績好眾人皆知，他當年會考報了12科，取得5科優6科良的成績，今集《湊得輕鬆啲》邀請到曾鈺成先生，分享當年自己的讀書經歷。

媽媽管教嚴厲

回到曾生讀書的年代，當年許多家庭經濟不好，曾父要打兩份工，他白天任職文員，夜晚到商會幫人做數，每晚要做到9點多才回家吃晚飯，照顧家庭的責任便落在曾母身上。曾生表示，媽媽是家庭主婦，除了做家務外，要看管他們三兄妹讀書，而且非常嚴厲，更指當年每晚讀書讀到喊，

我每晚讀書都讀到喊，我嫲嫲好疼錫我，我讀到喊的時候，她就會大聲說『又開水喉啦！』

他坦言，小時候沒有甚麼動力讀書，只靠媽媽嚴厲管教，媽媽每日要檢查手冊、時間表，每天放學後媽媽都問課堂上教了甚麼知識，然後要求他背書。雖然家裏管得嚴，但他由一年級到四年級，從未嘗試過考前三名，很多時候都是考第四，經常被嫲嫲形容「梗頸四」。直至小學五、六年級，他才慢慢發掘到讀書的樂趣，背後也全因老師的鼓勵。曾生表示，自己四年班從私立小學轉到津貼小學讀書，幾位老師都對他好，

一個英文老師上堂稱讚我幾句，我開心到不得了，我記得有堂課教「I'll」，我同老師說書本第100頁有，因為我背過，老師便說「你睇曾鈺成讀書多用功」。

自此他被老師認定是勤奮好學，很多時候上課會多問問題，自信心增加，有動機要讀好書。後來升上中學，媽媽不再管得這麼嚴，背書不用如此辛苦，曾生上到中學開始對英文及數學有興趣，喜愛閱讀英文書籍。

家長不停批評傷子女自信

曾生認為培育子女成才，家長的鼓勵十分重要。他分享希臘神話一個故事，指有位雕塑家用石頭雕塑了美女出來，栩栩如生，他愛上了自己的雕像，把雕像當成真人，與其聊天，感動了神，把石像變成真人圓願，

這個故事放在教育上如何演繹？你把小朋友視作天才，他便是天才，你覺得孩子沒得救，小時候有個老師經常罵我們「爛泥扶唔上柄」，你覺得他是爛泥，孩子便是爛泥。

不過家長要掌握分寸，不能夠溺愛小朋友。他以中西方的教育為例，指西方教育多具鼓勵性，老師經常讚賞學生；而中國傳統的教育強調紀律，比較多批評學生，指出不足。曾生認為兩套教育方式需要平衡，如果只是批評沒有半句鼓勵的說話，小朋友很難建立自信，「你話我是爛泥，我就是爛泥」。

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記者：鄺嫻

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