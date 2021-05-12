【校長專訪】一家九口逼公屋拒做工廠力爭上游　卜維廉中學校長 ：知識改變命運

▲ 洪楚英校長認為，知識可以改變命運。

「人生就像一場馬拉松，不須贏在起跑線，但可相約終點見！」基層出身、讀書唔叻，憑著對足球的熱愛當上體育老師，帶領學生比賽奪冠，又透過體育活動增強學生自信。對於救世軍卜維廉中學校長洪楚英來說，以成績區分學生Banding實屬不公，他認為每個人都有其亮點，作為師長要助孩子成為不同方面的Band 1生。

▲ 洪校長憶述，小五時已做「童工」幫補家計。（馮漢柱攝）

洪楚英校長出生於草根家庭，一家7兄弟姊妹，他排行第5，父親是搬運工，媽媽是家庭主婦，9口之家擠在小小的公屋單位，收入也僅夠糊口。因此，部分兄姊小學畢業後輟學工作，幫補家計，而洪校長亦從小五開始當「童工」，

當年童工是合法的，我幫茶餐廳送外賣到工廠，朝早7時做到11時，之後回家煮飯，與兩名弟弟吃飯後就返學。

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深信知識改變命運

升中後，洪校長每逢暑假就到工廠打工整椰菜娃娃，由於他很勤奮認真，加上中五會考僅13分，廠長提出3,000元月薪留他做全職，在當時來說已是相當不錯的收入，不過洪校長認為，做工人能向上游的機會不大，深信知識方可改變命運，婉拒了廠長的好意。

洪校長選擇重讀中五再升預科，考完高考後，原獲大專會計科取錄，但讀了兩個月後，發現自己無興趣而退學，轉往師範學院（香港教育大學前身）讀體育。洪校長笑言，從小四開始就熱愛踢足球，而且喜歡對人的工作，因而決定當體育老師。

在1989年畢業後，洪校長加入了一所新校任教，當年開學禮的情景他仍歷歷在目，

學生可能期望體育老師高大威猛，但我不是，當校長介紹我時，台下有噓聲，當下頗難受。

洪校長沒有氣餒，反而下定決心要讓學生對他改觀。在他帶領下，學校在翌年就於不同學界體育比賽奪得冠軍和亞軍，他亦協助學生創立學生會、舉辦社際活動、陸運會等，學生發現「呢個阿sir有料喎」，漸漸信任他。

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改革課程提升學生自信

而在12年前，洪校長到救世軍卜維廉中學任職，他坦言，當年學校的校評不佳，是不少家長眼中的Band 3「飛仔學校」。不過，他入校後卻發現，學生大多純樸乖巧，但因外界目光而欠缺自信，因此他積極改革課程，提升學校的水平。

擁有足球教練牌的洪校長當上校內的足球教練，帶領球隊參加足球賽事。他亦大力推行各項體藝活動，爭取撥款興建了高20米的攀石牆、飛索和歷奇花園，更邀請專業導師到校教授。他又推行走出課室學習，包括歷奇訓練、STEM研習、領袖訓練等，更有到韓國、上海等地交流，增廣見聞。

要造就全人發展，學業亦不可忽視，洪校長提及，不少學生的英語較弱，因此校方為初中生設計校本課程，照顧學習差異；高中開辦職業英語課程，有助學生升學。

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盼學生當自己的主人

近年學校在公開試成績有顯著進步，每年都有學生升上大學，而在DSE核心四科及最佳五科的增值得分均高達8級（最高9級）。校方亦著重培訓職業專才，提供西式食品製作、酒店管理等應用學習課程。

洪校長表示，學校有「三自」宗旨，包括自信、自律和自主，盼望學生可成為自己的主人。

我們不是Band 3學校，只是照顧以成績分類、被視為Band 3的學生。他們讀書未必叻，但有其他天分，我們要幫助學生找到亮點，成為某方面的Band 1學生。

▲ 洪校長的兒子也熱愛足球。（校長提供）

教兒永不放棄精神

洪校長育有一名中三的兒子，他笑言，兒子跟他一樣，讀書成績中挺，但喜歡運動，他會透過和兒子一起跑步，教導他堅持、永不放棄的信念，他認為，「心沒有放棄，身體就會跟隨」。

對於兒子的學業，洪校長坦言從不催谷，他認為，即使出來工作後發現不足，再進修亦未為遲，他也是在當上體育老師後，才到英國完成教育學士學位，再於澳洲和英國取得文學和教育碩士。近來兒子面對選科，校長也只跟兒子分析，最終決定權交在兒子手上。他認為，要裝備年青一代，不能單靠讀書，

15、20年後，我們的一套未必適用，所以最重要是增強孩子的變通能力和適應力，以應對未來多變的社會發展。

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記者：林愛娜