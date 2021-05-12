【星級父母】10歲長女跟蔡少芬如餅印　絕世暖爸張晉不捨得愛女長大

▲ 張晉擔心女兒兼流露不捨之情。

蔡少芬（Ada）與張晉結婚12年，二人十分恩愛，育有兩女一子。常說女兒是父親的前世情人，父親通常特別疼錫女兒，日前張晉與Ada為大女張楚兒慶祝10歲生日，只見女兒長得可愛兼充滿少女味，眼見女兒長大，張晉這位緊張爸爸似乎已不捨，並感性說：「長大後安家別太遠了。」

蔡少芬與丈夫張晉早前與好友為長女張楚兒慶祝生日，Ada在微博分享多張生日派對照片，見她為女兒準備了兩層高天鵝造型的雙層蛋糕，從照片所見，Ada還親吻女兒，十分溫馨，而Ada的閨蜜洪欣更罕有地帶同女兒一起出席聚會。

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▲ 蔡少芬夫婦為長女楚兒廢生。（取自微博）

張晉不捨女兒長大

10歲張楚兒跟媽咪Ada很似樣，留著一把長髮的她更充滿少女味，反而細女張信兒比較似爸爸張晉。

當中Ada留言道：「10歲了！雙位數字，眨下眼就10年，寶貝湯圓你是個美麗、溫柔、體貼、善良、活潑、主動、好學的乖女兒，能有你是我們的感動和感恩！愛你只有增無減！生日快樂，我們愛你！」

至於張晉預早「呷醋外父」上身，似乎對女兒長大已很不捨地留言：「湯圓寶貝，長大後安家別太遠了。」

網民笑指張晉說出父親的心聲，更說：「哈哈晉哥真是多麼舍（捨）不得女兒啊，你大女兒超懂事，我看過《不可思議的媽媽》爸爸媽媽教育得好。」

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蔡少芬跟張晉於2008年拉埋天窗，Ada懷第一胎時不幸小產，張晉曾回想：「當Ada心痛失了孩子時，我心痛的是她。」

最終Ada再度懷孕，於2011年誕下長女張楚兒，相隔兩年，再誕下二女信兒。及至2019年6月，張晉與蔡少芬公布第三度懷孕，同年11月15日再誕下細仔張樂兒。

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▲ 蔡少芬跟張晉於08年結婚。（取自微博）

雖然婚後要努力掙錢養家，不過張晉未有忽略家庭，三位子女可說是他的心肝寶貝。某次女兒發燒，張晉卻要赴內地工作十天，他抱著女兒不捨地哭起來，Ada更將此事分享至社交平台，看出外表剛強的張晉對著女兒變得柔情。

親帶女兒面試學校

另外這廿四孝爸爸，當年帶大女張楚兒去小學學校面試，其後女兒被取錄，Ada大讚老公很有功勞。

而張晉曾於TOPick訪問中分享當爸的感受，他曾說：「其實自己早以為全失童心，但被兩個女兒重新挖掘出來。為了哄她們開心，要經常變成花面貓，更要常扮跌低。」

張晉亦放下爸爸的嚴肅臉，一切都只怕一天「舉翅不回顧」：「可能某一天，她們會叫我不要再扮傻。身邊朋友的子女長大時，都不會再與父母玩，我特別珍惜這數年，很害怕不能再跟她們玩，所以無論多笨都願扮下去。」

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張晉更是一名寵妻好男人，結婚12年以來零緋聞，夫婦間更有影皆雙，不時攜同太太出席公開活動。另外張晉更購買豪宅凱旋門送給Ada，媒體曾向Ada求證此事，她直認不諱：「這是老公應該做的，老婆那麼辛苦。」

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